Messerangriff von Brokstedt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Nach dem Messerangriff mit zwei Toten in einem Regionalzug in Brokstedt in Schleswig-Holstein hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe Anklage erhoben. Dem tatverdächtigen 33-Jährigen werden zweifacher Mord und vierfacher versuchter Mord vorgeworfen.