Messerangriff in Dublin: Mindestens fünf Menschen verletzt

Im Zentrum der irischen Hauptstadt Dublin sind am Donnerstagnachmittag mindestens fünf Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Unter ihnen befinden sich auch drei kleinere Kinder. Ein fünfjähriges Mädchen werde in einem Dubliner Krankenhaus notärztlich behandelt, teilte die Polizei mit.

Mann soll Kinder mit Messer attackiert haben

Auch eine circa 30-jährige Frau sei schwer verletzt worden, hieß es. Zwei weitere Kinder - ein fünfjähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen - wurden zudem leichter verletzt. Die Polizei nahm noch vor Ort einen etwa 50-jährigen Mann fest, er soll der mutmaßliche Angreifer sein. Der Mann soll ebenfalls schwere Verletzungen erlangt haben. Hintergründe und Motiv der Tat sind aber noch unklar.

Der Mann soll die Kinder attackiert haben, als sie sich vor einer Krippe in einer Schlange aufstellten. Bei der verletzten Frau soll es sich um eine Mitarbeiterin der Krippe handeln, die dazwischengegangen war, um die Kinder zu schützen. Mehreren Passanten gelang es demnach, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Behörden gehen nicht von Terrorakt aus

Superintendent Liam Geraghty von der irischen Polizei sagte auf einer Pressekonferenz, es gebe erste Anzeichen dafür, dass ein Mann mehrere Menschen auf dem Parnell Square East angegriffen habe. Die Behörden gingen davon aus, dass es sich nicht um eine Terrortat handelte, so Geraghty. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht.

Augenzeugen hätten versucht, den Angreifer zu entwaffnen. "Soweit ich weiß, haben Mitglieder der Öffentlichkeit sehr, sehr früh eingegriffen, und wir möchten diese Mitglieder der Öffentlichkeit dafür loben, dass sie sich in einer so traumatischen und für sie potenziell gefährlichen Situation engagiert haben", sagte Geraghty.

Premier Varadkar zeigt sich schockiert

"Wir sind alle geschockt von den Taten", erklärte Premierminister Varadkar. Seine "Gedanken und Gebete" seien bei den Verletzten und ihren Familien. Der Premierminister lobte, dass nach der Attacke sehr schnell Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien. Der Tatort wurde abgeriegelt. Auch die Justizministerin Helen McEntee äußerte sich fassungslos über den Angriff. Sie sprach von einem "entsetzlichen Angriff auf drei unschuldige Kinder und eine Frau".

EU-Ratspräsident Charles Michel schrieb auf der Plattform X, er sei "entsetzt über den schrecklichen Angriff in Dublin". Varadkar könne in dieser schwierigen Zeit auf die volle Solidarität der EU zählen. Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, teilte mit, dass sie an alle Verletzten und ihre Familien denke.

Gewaltsame Ausschreitungen gegen die Polizei

Am Abend kam es im Zentrum der Stadt noch zu schweren Ausschreitungen. Wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete, wurden unter anderem zwei Busse und ein Polizeiauto in Brand gesetzt. Zudem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden. Auf Videos, die in sozialen Medien kursierten, war zu sehen, wie ein Geschäft geplündert wurde.

Ein Polizeisprecher machte rechtsextreme Hooligans für die Übergriffe verantwortlich, die schwere Gewalttaten begingen. "Wir ziehen Verstärkung heran, um das zu bewältigen", sagte der Sprecher laut RTÉ.