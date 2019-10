Mesale Tolu zu Terror-Prozessen: Willkür-Justiz in der Türkei

Die in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu rechnet mit einer Verurteilung - das sagte sie im Interview mit der Bayern 2-radioWelt:

"Generell ist die Erfahrung, dass diese Prozesse nicht mit einem Freispruch enden. Aber eigentlich müssten die politisch motivierten Prozesse eingestellt worden." Mesale Tolu

Symbolische Prozesse

In dieser Woche werden die Prozesse gegen Mesale Tolu und auch gegen den Menschenrechtler Peter Steudtner in Istanbul fortgesetzt. Nach Ansicht von Mesale Tolu herrscht in der Türkei eine Willkür-Justiz, die im Namen der Regierung handelt. Aus Erfahrung wisse sie, dass der türkische Präsident Erdogan diese symbolischen Prozesse nicht einstellen lasse, so Tolu. Er würde sich nicht eingestehen, dass er Unrecht habe:

"Deshalb erwarten wir, dass wir Haftstrafen bekommen werden." Mesale Tolu

Verfahren politisch motiviert

Dass die Gerichtsverfahren politisch motiviert seien, sehe man auch daran, dass sie zu Zeitpunkten einer deutsch-türkischen Krise festgenommen wurde:

!Als es wieder besser war, wurden wir freigelassen." Mesale Tolu

An sich gehe es ihr heute gut, sagte die Neu-Ulmerin. Aber die Wunden säßen tief.

"Das sind Erlebnisse, die ich mitgemacht habe und die ich vielleicht auch gar nicht losbekomme." Mesale Tolu

Nachdem Meşale Tolu mehrere Monate in der Türkei inhaftiert war, ist sie inzwischen in Deutschland. Auch wenn sie hier in Freiheit leben könne, wisse sie, so Tolu, dass sie in einem anderen Land für mehrere Jahre verurteilt werden könne:

"Das ist nicht die Freiheit, die man möchte." Mesale Tolu

Tolu war im Dezember 2017 nach fast acht Monaten aus der Haft freigekommen, durfte aber erst Monate später die Türkei verlassen.