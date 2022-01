Friedrich Merz mit fast 95 Prozent zum neuen CDU-Chef gewählt

Der Bundestagsabgeordnete Friedrich Merz, 66, ist zum neuen Vorsitzenden der CDU gewählt worden. Beim digitalen Parteitag der Christdemokraten votierten 915 Delegierte für den Sauerländer, 16 enthielten sich. Insgesamt gaben 983 Delegierte ihre Stimme ab. Mit 94,62 Prozent liegt das Ergebnis deutlich über den Erwartungen. Merz selbst hatte ein Ergebnis von 80 Prozent plus x angepeilt. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Friedrich Merz war von 2000 bis 2002 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit Oppositionsführer. Merz übernimmt das Amt von Armin Laschet. Dieser hatte nach der Niederlage der Union bei der Bundestagswahl seinen Rücktritt erklärt.

Die Wahl von Merz galt als sicher, nachdem er im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der CDU zum Parteivorsitz mit 62,1 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet bestimmt worden war

"Zieht euch warm an"

Vor der Wahl des neuen Vorsitzenden rief der scheidende CDU-Vorsitzende Laschet seine Partei zu neuem Selbstbewusstsein auf. "Zieht euch warm an, die CDU kommt wieder", sagte Laschet beim digitalen Parteitag in Berlin. Die SPD versuche es so darzustellen, als läge die CDU am Boden und sei zerstört. Dazu sage er: "Vertut euch nicht." Die CDU sei mehr als eine Bundespartei, sie regiere in vielen Bundesländern und wolle auch die anstehenden Landtagswahlen in diesem Jahr gewinnen.

Eine offene Wunde, die bleiben wird

Laschet unterstützte ausdrücklich seinen designierten Nachfolger Friedrich Merz, der Rückendeckung weit über die unterschiedlichen Flügel hinweg habe und "in dieser Zeit genau der Richtige" sei. Laschet betonte erneut seine Verantwortung für die Wahlniederlage. "Es ist eine offene Wunde, noch immer. Und die Narbe wird bleiben."

Merz: CDU hat die Wahl "zusammen verloren"

Merz wiederum dankte Laschet für dessen "großartigen Einsatz" für die CDU. Es ehre Laschet, dass er persönliche Verantwortung für die Wahlniederlage übernommen habe. Die CDU habe die Wahl aber "zusammen verloren".

Er und Laschet seien bei dessen Wahl zum Parteichef vor einem Jahr Gegner und Wettbewerber gewesen, sagte Merz. Doch daraus sei nie eine persönliche Feindschaft geworden. Er freue sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Laschet im Bundestag.