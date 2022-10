Merz wirft Regierung verspätetes Handeln in Energiekrise vor

Die Bundesregierung will die Bürger wegen der steigenden Energiepreise entlasten - die Details werden noch erarbeitet. Währenddessen bekommt die Bundesregierung wegen ihres Vorgehens wieder viel Kritik, aber auch Unterstützung zu hören.

Kritik von CDU-Vorsitzendem Merz

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wirft der Bundesregierung vor, angesichts der Energiekrise zu spät zu handeln. "Wir sind jetzt im achten Monat dieses Krieges" von Russland gegen die Ukraine, sagte er im Deutschlandfunk. "Wir wissen seit mindestens sechs Monaten, dass es Energieverknappungen geben wird. Und jetzt gibt es eine Kommission."

Merz bezog sich dabei auf die Expertenkommission Gas und Wärme, die Mitte Oktober Vorschläge für die Umsetzung der geplanten Gaspreisbremse machen soll. Der Unionsfraktionschef zeigte sich überzeugt, dass seine Partei zügiger gehandelt hätte: "Wir hätten früher angefangen", sagte er.

CDU-Chef bietet Zusammenarbeit an

Zugleich räumte Merz ein, dass das Thema Gaspreisbremse kein einfaches sei. "Das ist sehr kompliziert, dafür gibt es kein Lehrbuch, dafür gibt es keine Blaupausen. Das haben wir noch nie gemacht." Seine Fraktion sei zur Zusammenarbeit bereit, so Merz: "Wir sind da konstruktiv dabei."

DGB-Chefin Fahimi: Gaspreisbremse schafft Planungssicherheit

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, mahnt Bund und Länder in der Frage der geplanten Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung zur Eile. "Jetzt wird es darauf ankommen, ein Modell zu entwickeln, das schnell umgesetzt werden kann und sowohl entlastet als auch einen Anreiz zum Energiesparen setzt", sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur.

Fahimi nannte die Entscheidungen für den Abwehrschirm "ein wichtiges Signal zur Beruhigung der Märkte". Sie erinnerte daran, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bereits seit Monaten eine Gaspreisbremse gefordert habe. "Denn eine Gaspreisbremse schafft Planungssicherheit für Betriebe und Privathaushalte und kann die Inflation abdämpfen."

Lindner: 200-Milliarden-Hilfe für Energiekosten nicht ausschöpfen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Milliardenfonds zur Abfederung der hohen Energiekosten nicht komplett nutzen. "Unsere Anstrengung muss darauf gerichtet sein, die 200 Milliarden möglichst nicht auszuschöpfen", sagte er der "Rheinischen Post". Dazu müsse das Energieangebot ausgeweitet werden, so Lindner.

Konkret will Lindner die drei noch laufenden Atomkraftwerke am Netz lassen und von den abgeschalteten Atommeilern mindestens zwei reaktivieren. Neue Gas-Lieferquellen müssten erschlossen und möglichst wenig Strom aus Gas produziert werden. Außerdem müssten "schnell zusätzliche Kapazitäten der erneuerbaren Energien ans Netz", forderte der FDP-Politiker.

Der geplante Gaspreisdeckel werde nicht alle Preissteigerungen kompensieren, sagte der Finanzminister. "Das wäre weder ökonomisch möglich noch wäre es sinnvoll, weil wir ja Anreize für Sparsamkeit brauchen." Es gehe darum, dass keine Existenzen vernichtet werden.

Linder fordert "atmenden Preis-Deckel" in der EU

Der Finanzminister mahnt zudem weitere Anstrengungen in der EU an, um den derzeit enorm hohen EU-Importpreis für Gas zu deckeln. "Es geht mir darum, bizarre Übertreibungen beim Gaspreis zu bekämpfen", sagte der FDP-Politiker. "Bezogen auf die Gasimporte ist meine Prüfidee, dass die EU eine Art atmenden Deckel für Importgas einführt."

Ein solcher Deckel müsse "spürbar oberhalb des Weltmarktpreises für Flüssiggas liegen", sagte Lindner weiter. "Denn es muss vermieden werden, dass die Gas-Tanker abdrehen und nach Asien statt nach Europa fahren." Mit einem solchen Instrument könne es gelingen, "die absurden Preisspitzen abzuschneiden", so Lindner.

Skepsis in der EU wegen der deutschen Pläne

Die Europäische Kommission will die von der Bundesregierung angekündigte Gaspreisbremse genau prüfen. Die Kommission sei "wachsam", sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton. In der EU gibt es Befürchtungen, das kreditfinanzierte Paket von bis zu 200 Milliarden Euro könnte den Wettbewerb verzerren.

Die Kommission werde sich das deutsche Vorhaben "in den kommenden Tagen sehr genau anschauen", sagte Breton. Der scheidende italienische Regierungschef Mario Draghi hatte zuvor in Rom vor "gefährlichen und ungerechtfertigten Verzerrungen des Binnenmarktes" gewarnt, wenn sich die EU-Staaten mit Entlastungspaketen überböten. Europa müsse "in der Krise zusammenhalten", forderte er.

Die Gaspreisbremse kommt

Die Bundesregierung hatte die umstrittene Gasumlage in Höhe von rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde gestoppt. Stattdessen will die Regierung den Energieimportfirmen nun direkt unter die Arme greifen. Und zur Entlastung der Verbraucher ist eine Gaspreisbremse geplant: Ein noch nicht näher bestimmter "Basisverbrauch" an Gas soll staatlich subventioniert werden.

Die eingesetzte Gas-Expertenkommission soll in den nächsten Tagen konkreten Vorschläge zu den Details der Gaspreisbremse vorlegen, so eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums.

Lob aus Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung in Sachen Energie begrüßt. Er sprach von einem "Schritt in die richtige Richtung."

Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kritisierte weniger die Entscheidungen, als vor allem das Tempo der Ampel-Beschlüsse: "Die Bundesregierung ist weiterhin in der Bummelbahn unterwegs, hat aber mittlerweile wenigstens die Fahrtrichtung gewechselt."