Merz will Bundeswirtschaftsminister werden - Kanzlerin lehnt ab

Laschet bietet Merz Zusammenarbeit an

Laschet bot allerdings Merz ausdrücklich die Zusammenarbeit an. Er habe mit ihm verabredet, "dass wir beide noch einmal gemeinsam überlegen, wie sein Beitrag für die Partei aussehen kann", sagte Laschet zum Abschluss des Digital-Parteitags in Berlin. Die Themen, "die er uns in Stammbuch schreibt", wie etwa Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, müssten in der CDU noch intensiver bearbeitet werden.

Merz unterliegt Laschet

Merz war Laschet im Kampf um den CDU-Vorsitz am Vormittag in einer Stichwahl knapp unterlegen. Auf Laschet entfielen bei dem digitalen Parteitag 521 der abgegebenen 991 Delegiertenstimmen, auf Merz 466.

CDU-Wirtschaftsflügel war für Merz

Für Merz als neuen Parteichef hatte sich etwa der CDU-Wirtschaftsflügel stark gemacht. Merz war früher Unionsfraktionschef. 2002 verdrängte ihn die spätere Kanzlerin Merkel vom Amt des Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, dass er zwei Jahre vorher von Wolfgang Schäuble übernommen hatte.

Bei der Bundestagswahl 2009 kandidierte Merz nicht mehr, kümmerte sich stattdessen um seine Anwaltskanzlei und ging in die Wirtschaft, unter anderem zum amerikanischen Vermögensverwalter Blackrock, wo er Aufsichtsratschef für Deutschland wurde.