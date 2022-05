Merz verteidigt Reisepläne nach Kiew - Söder-Kritik an Scholz

Der CDU-Chef und Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, hält an seinem geplanten Ukraine-Besuch fest. Er habe bei der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU "ohne jede Ausnahme Zustimmung" dafür bekommen, "dass ich mich entschlossen habe, diese Woche nach Kiew zu reisen", sagte Merz nach dem Treffen in Köln.

Er nehme dabei eine Einladung des ukrainischen Parlaments wahr. Und da es in den vergangenen Wochen keinerlei Anzeichen dafür gegeben habe, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine solche Reise plane, habe er keine Veranlassung mehr gesehen, mit der Annahme der Einladung weiter zu warten. "Ich will mir in der Ukraine selbst ein Bild machen von der Lage dort", erläuterte Merz. Er wolle in Kiew auch mit Parlamentariern und Regierungsmitgliedern sprechen.

Merz: "Ich frage nicht um Genehmigung"

Merz stellte klar, dass er für sich als Oppositionsführer in Anspruch nehme, "selber darüber zu entscheiden, ob ich eine solche Reise mache oder nicht". Das habe die Bundesregierung nicht zu beurteilen. "Ich frage auch nicht um Genehmigung." Der CDU-Chef betonte, er habe dem Bundeskanzler empfohlen, selbst nach Kiew aufzubrechen. "Die letzten zwei Monate hat er das nicht getan."

Bereits am Samstag habe er den Kanzler darüber informiert, dass er Kiew besuchen werde. Angesichts der Reise habe er auch eine ausführliche Unterrichtung durch die Bundesregierung in Anspruch genommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) habe er nicht um eine Begleitung gebeten. "Und es hat ein entsprechendes Angebot des BKA nicht gegeben. Alles andere, was geschrieben wird, ist falsch."

Söder: Scholz blamiert sich "im Zweifelsfall selbst"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder begrüßte die geplante Merz-Reise: "Ich finde sie gut, weil es ein gutes Signal ist", betonte er. "Was soll denn dagegen sprechen, dass der Vorsitzende der größten Oppositionspartei auch zeigt, dass wir in Deutschland breit demokratisch aufgestellt sind und die Ukraine unterstützen?" Den Bundeskanzler blamiere ein solcher Besuch nicht. "Das tut er dann im Zweifelsfall selbst."

Söder warf dem Kanzler vor, seine Kommunikation beim Thema Ukraine sei "über Wochen mangelhaft" gewesen. "Ein Bundeskanzler muss den Menschen in dieser schlimmen Situation, wie wir sie haben, mehr Orientierung geben."

Thema der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU war laut Merz ein breit angelegtes Sicherheitskonzept für Deutschland. Beide Parteien fordern demnach unter anderem Bemühungen um eine neue strategische Sicherheitspartnerschaft der Bundesrepublik mit Frankreich sowie die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrats im Bundeskanzleramt.

Strack-Zimmermann warnt vor "parteipolitischen Spielchen"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hatte zuvor Merz davor gewarnt, seine Reise für innenpolitische Zwecke zu missbrauchen. "Ich glaube, es ist sehr wichtig, in dieser Phase des Krieges jetzt keine parteipolitischen Spielchen zu machen", sagte die FDP-Politikerin dem Sender "Welt".

Merz' Rolle als Oppositionsführer sei vermutlich "mit eine Motivation" für die Reise. Grundsätzlich könne natürlich jeder selbst entscheiden, ob er in die Ukraine reisen wolle oder nicht, so Strack-Zimmermann. Wichtig sei aber, dann auch belastbare Zusagen im Gepäck zu haben, das sei bei einem Oppositionspolitiker eher nicht der Fall.

Zugleich äußerte sie Verständnis dafür, dass Scholz bisher nicht in die Ukraine gereist sei. Dies sei nach der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch Kiew ihrer Meinung nach "auch höchst problematisch, dann anschließend zu fahren, wenn der Präsident nicht erwünscht ist". Bundespräsident Steinmeier hatte geplant, am 12. April in die Ukraine zu reisen, was von dort abgelehnt wurde. Von Seiten der Bundesregierung gab es seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar noch keinen Besuch.

Baerbock plant Reise - Gysi ab Dienstag in der Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stellte aber eine Ukraine-Reise in Aussicht - allerdings noch ohne einen konkreten Zeitpunkt zu nennen. In der ARD-Sendung "Anne Will" sagte sie am Sonntagabend: "Ja, ich werde auch reisen." Sie habe dies bereits nach Bekanntwerden der Kriegsverbrechen in Butscha geplant - habe dann aber zunächst dem Bundespräsidenten den Vortritt lassen wollen, der dann "leider" wieder ausgeladen worden sei. Das heiße aber nun nicht, "dass ich in Zukunft nicht fahren werde".

Bereits am Dienstag will der Linken-Außenpolitiker Gregor Gysi in die Ukraine aufbrechen - und bis Sonntag durch das Land reisen. Neben der Hauptstadt Kiew will er auch die Vororte Butscha und Irpin sowie die westukrainische Stadt Lwiw besuchen, teilte sein Fraktionssprecher Michael Schlick mit.

