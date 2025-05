Merz: Mehr Kooperation mit Frankreich in Verteidigungspolitik

Einen Tag nach seiner Wahl zum Bundeskanzler hält sich Friedrich Merz (CDU) zum Antrittsbesuch in Paris auf. Mit breitem Lächeln und ausgiebiger Umarmung empfing der französische Präsident den deutschen Staatsgast. Der wirkte noch etwas angespannt, klopfte dem französischen Präsidenten aber immerhin auch schon auf die Schulter. Nach kurzer Arbeitssitzung stellten sich Macron und Merz im Elysée-Palast erstmals gemeinsam einer Pressekonferenz.

Das Ziel: ein "deutsch-französischer Neustart für Europa"

Die Visite von Merz sei kein protokollarischer Antrittsbesuch, sondern bereits ein Arbeitstermin, hatte der Elysée-Palast zuvor erklärt. Beide Seiten wollten nach dem Regierungswechsel in Deutschland nun frischen Wind in die deutsch-französischen Beziehungen bringen. Er habe mit Macron einen "deutsch-französischen Neustart für Europa" vereinbart, so Merz. Beide Regierungen wollten "sehr eng und vertrauensvoll" zusammenarbeiten - was besonders für den Bereich der Sicherheit und Verteidigung gelte.

Engere Abstimmung, gemeinsame Rüstungsprojekte

Merz und Macron wollen einen regelrechten deutsch-französischen Reflex schaffen, wie sie auch in einem gemeinsamen Aufsatz schreiben, der zeitgleich zum Treffen in der französischen Zeitung Le Figaro veröffentlich wurde.

"Wir werden gemeinsam Maßnahmen treffen, um die Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit Europas weiter auszubauen", so in derPressekonferenz der beiden Regierungschefs. So sollen nach Worten des Kanzlers unter anderem der deutsch-französische Verteidigungsrat gestärkt und die bilateralen Rüstungskooperationen vertieft werden.

Macron ergänzte, auch die Investitionen in die Verteidigung müssten erhöht werden. Gemeinsam müsse der von der EU-Kommission vorgeschlagene Plan umgesetzt werden, private und öffentliche Mittel für die industrielle und technologische Basis für die europäische Verteidigung zu mobilisieren.

Auch das "Weimarer Dreieck" soll wiederbelebt werden

Deutschland und Frankreich wollen zudem die Dreiecksbeziehung mit Polen stärken: Am Nachmittag wird Merz zu einem Treffen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk nach Warschau weiterreisen. Macron will seinerseits am Freitag mit Tusk in Nancy einen französisch-polnischen Freundschaftsvertrag unterzeichnen.

Zugleich kündigte Merz an, "in den kommenden Wochen" die Ukraine zu besuchen; diese Visite werde gerade abgestimmt. "Die Ukraine kann sich in ihrem Kampf gegen die russische Aggression auf Deutschland und Frankreich weiterhin verlassen", so Merz.

Mit Informationen von AFP