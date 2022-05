Merz in der Ukraine: Was die Reise gebracht hat

Friedrich Merz im Schlafwagen nach Kiew, Merz in den Trümmern von Irpin, Merz bei Präsident Wolodymyr Selenskyj – mit seiner Reise hat der CDU-Chef gleich eine Reihe symbolträchtiger Bilder produziert. Dafür wird er von den einen kritisiert, und von den anderen gelobt. Was bleibt von seiner Reise in die Ukraine?

Was hat Merz die Kiew-Reise gebracht?

Friedrich Merz hat sich und die Union in den Mittelpunkt der bundesdeutschen Ukraine-Debatte gerückt. Aufmerksamkeit ist eine Währung, um die gerade die Opposition immer wieder kämpfen muss. Eine solche Reise bringe nochmal mehr Aufmerksamkeit und Bilder, sagt Andrea Römmele, Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin. Ein Erfolg für Merz also. Dennoch kritisiert sie: "Den Krieg für die eigene Aufmerksamkeit zu nutzen, ist ungut." Solidarität mit der Ukraine sei wichtig, "aber muss deswegen jeder dahinreisen und Bilder machen?", fragt Römmele.

Zumal die Politikwissenschaftlerin die Fahrt als eine "ganz klare Wahlkampfreise" interpretiert. Am kommenden Wochenende ist Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Noch entscheidender wird die Wahl am Sonntag darauf in Nordrhein-Westfalen. Dort regiert gerade die CDU zusammen mit der FDP. Doch CDU und SPD liegen in Umfragen nah beieinander.

Reise als Erfolg für Merz

Mit seiner Reise zeige Merz vor den Wahlen, "er kümmert sich, die CDU kümmert sich", erklärt Politikwissenschaftlerin Römmele. Ganz anders sieht das der Krisenkommunikationsexperte Frank Roselieb. Er bezweifelt, dass die Reise von Merz für die Landtagswahlen viel bringe, bei denen es doch eher um regionale Themen gehe.

Mit Blick auf die bundespolitischen Ebene bewertet Roselieb, der das Institut für Krisenforschung in Kiel leitet, die Reise als positiv: "Merz präsentiert sich als ´good guy‘, der jenseits aller diplomatischen Verstimmungen wegen der Steinmeier-Ausladung nach pragmatischen Lösungen sucht." Zugleich treibe er den Bundeskanzler vor sich her.