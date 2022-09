Merz: Hälfte der Arbeitslosen könnten Job bekommen

Hartz-IV-Sanktionen ausgesetzt

Die Bundesregierung hat viele Sanktionen bei Pflichtverstößen gegen die Auflagen der Jobcenter ausgesetzt. Mit dem neuen Gesetz gibt es Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger nur noch bei außergewöhnlichen Meldeversäumnissen - und dann auch nur noch in einer Höhe von zehn Prozent statt bisher bis zu 30 Prozent der Bezüge.

Die Aussetzung der Hartz-IV-Sanktionen, die ein Jahr gelten soll, bildet die Vorstufe zu dem von der Ampel-Koalition geplanten Bürgergeld, das im kommenden Jahr das bisherige Hartz-IV-System ersetzen soll. Im Zuge des Bürgergeldes, das SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart hatten, sollen dann die Mitwirkungspflichten der Leistungsempfänger und etwaige künftige Sanktionen neu geregelt werden.

Heil will Fachkräftemangel mit mehr Zuwanderung lösen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will derzeit den Fachkräftemangel mit stärkerer Zuwanderung bekämpfen. Der SPD-Politiker sagte, ebenfalls in der "Bild am Sonntag", er plane dafür ein Punkte-System, das vier Kriterien umfasst. Dazu gehören ein ausländischer Abschluss, eine Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, Sprachkenntnisse und ein Alter von unter 35 Jahren. Wer drei der vier Kriterien erfüllt, soll eine sogenannte Chancenkarte bekommen, so Heil.

Die Regierung werde Jahr für Jahr ein Kontingent entsprechend dem Bedarf festlegen, wie viele Menschen nach Deutschland kommen dürfen, um sich hier für eine bestimmte Zeit einen Job oder eine Ausbildung zu suchen. Währenddessen müssen sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern können, so der Arbeitsminister.