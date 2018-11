Merz erwartet von Muslimen Bekenntnis zur deutschen Rechtsordung

Es war ein Zusammentreffen der drei aussichtsreichsten Kandidaten im Kampf um die Nachfolge von Angela Merkel an der Parteispitze. Neben Merz sprachen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn vor rund 4.000 Teilnehmern auf der CDU-Regionalkonferenz in Düsseldorf.

Applaus von CDU-Mitglieder

Ex-Unionsfraktionschef Merz betonte in seiner Rede, in der Partei habe die Klarheit der Positionen gelitten. Schnell lenkte er den Fokus auf die Ausländerpolitik und bekam dafür viel Applaus. Unter anderem forderte er die in Deutschland lebenden Muslime auf, das deutsche Recht ohne Einschränkungen zu akzeptieren. "Es gibt hier kein Scharia-Recht auf deutschem Boden", betonte er. Zwar gelte die Religionsfreiheit auch für Muslime. Aber für sie gelte auch das gesamte übrige säkulare Recht dieses Staates.

Merz forderte eine bessere staatliche Aufsicht über die Koranschulen. "Es geht nicht, dass unsere Kinder in den staatlichen Schulen unterrichtet und in den Koranschulen indoktriniert werden."

Kramp-Karrenbauer und Spahn

Auch seine Konkurrenten gingen auf das Thema ein: Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sagte, wenn man in Deutschland keine Koranschulen wolle, müsse man ein staatliches Angebot für muslimischen Unterricht auf Deutsch machen.

Spahn forderte, dass Moscheen in Deutschland nicht mehr aus dem Ausland finanziert werden sollen. "Wir wollen, dass Bundespräsident Steinmeier Moscheen eröffnet, nicht der türkische Präsident Erdogan."

Regionalkonferenzen in Bremen und Berlin

Spahn, Kramp-Karrenbauer und Merz stellen sich heute bei der vorletzten Regionalkonferenz den Mitgliedern aus Bremen und Niedersachsen vor. Die letzte der insgesamt acht Regionalkonferenzen findet am Freitag in Berlin statt.