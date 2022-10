Merz attackiert Scholz: Respektlosester Kanzler

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat auf dem CSU-Parteitag in Augsburg die Ampel-Koalition und vor allem Olaf Scholz scharf angegriffen. Es habe noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland gegeben, der so respektlos mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos mit den Institutionen des Staates, mit den deutschen Nachbarn, mit den Partnern in der Welt umgegangen sei. "Respektlosigkeit steht über dieser Kanzlerschaft." Respektlos sei auch der Verhalten der Spitzen der Ampel-Koalition gewesen, weil sie nicht bei der jüngsten Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anwesend gewesen seien.

Die von Scholz ausgerufene Zeitenwende in der Verteidigungspolitik sei weitgehend eine große Enttäuschung, betonte der Oppositionsführer. Der Kanzler habe die historische Chance verpasst, in diesem Land wirklich eine Zeitenwende stattfinden zu lassen.

Merz: "Das ist verbohrt"

Verärgert zeigte sich Merz über den Kompromiss zum Verbrenner-Aus. Es sei nicht nur europapolitisch, sondern auch innenpolitisch falsch, weiter mit Verboten und Bevormundung zu agieren. "Das ist nicht technologieoffen, das ist verbohrt."

Ein "unglaublicher Vorgang" sei das, was in Berlin beim Thema Kernenergie passiert sei. Mit der Scholz-Entscheidung, die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis April weiterlaufen und dann abzuschalten zu lassen, mache sich Deutschland auf der ganzen Welt lächerlich. Die Grünen seien "aus blanker Ideologie" nicht bereit gewesen, die Laufzeit weiter zu verlängern.

Kritik am Bürgergeld

Das neue Bürgergeld wertete der CDU-Vorsitzende als "reine Trauma-Bewältigung der SPD". Die Kanzler-Partei leide seit der Agenda 2010 darunter, dass sie ausnahmsweise mal etwas richtig gemacht habe in der Geschichte der Bundesrepublik. Scharfe Kritik äußerte er zudem an der Entscheidung von SPD, Grünen und FDP eine "ökologische Selbsterfahrungstruppe an die Spitze des Wirtschaftsministeriums" zu setzen.

Europa schüttele den Kopf über den "Unfug", den die Regierungskoalition in den vergangen Monaten gemacht habe. Die Zustimmung der Menschen in Deutschland mit der Ampel in Berlin schrumpfe angesichts der Versäumnisse der Regierung.

Anerkennung äußerte Merz für Bayerns Wandel zum wichtigsten Technologiestandort in Deutschland. "Das ist ein sensationeller Erfolg", betonte er. Nötig sei

"Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt"

Merz lobt das neue Miteinander von CDU und CSU. So etwas wie das Jahr 2021, so ein Annus horribilis (lateinisch für schreckliches Jahr), werde sich nicht wiederholen zwischen beiden Parteien. Das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl vor einem Jahr sei die Antwort gewesen: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt", betonte der CDU-Vorsitzende. Die Union habe daraus die Konsequenzen gezogen. CDU und CSU arbeiteten nun gut zusammen als "kraftvolle Opposition".

Auch CSU-Chef Markus Söder lobte die "glänzende" Zusammenarbeit mit Merz. Beide Parteien hätten eine gemeinsame Philosophie und verfolgten einen klaren Kurs.

Das BR24live mit der Merz-Rede zum Nachschauen: