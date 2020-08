Merkels Sommer-PK: Corona und der Satz "Wir schaffen das“

Angela Merkel kam mit Maske und mit Abstand, vor ihr saßen deutlich weniger Journalisten als sonst. Corona-Regeln eben, deshalb mussten viele Sitzplätze im Saal frei bleiben und das übliche Gedränge fiel aus. Fragen an die Bundeskanzlerin gab es dennoch reichlich: anderthalb Stunden lang stand Merkel Rede und Antwort zu rund zwanzig verschiedenen Themen: Corona in allen Facetten, Wirtschaft und Außenpolitik, Flüchtlingsfragen und Klimawandel, Frauenquote und Tempolimit.

Corona: Herbst und Winter werden schwierig

Mit Blick auf die Corona-Epidemie mahnte Merkel, das Virus weiter ernst zu nehmen. Die Bundeskanzlerin geht davon aus, dass uns ein schwieriger Herbst und Winter bevorsteht. Mit sinkenden Temperaturen werde es schwerer, Veranstaltungen und Treffen im Freien zu organisieren – also das umzusetzen, das im Sommer den Infektionsschutz erleichtert habe. Auf die Frage, wann auf eine Rückkehr zur Normalität zu hoffen sei, antwortete Merkel: "Es wird nicht so wie früher, solange wir keinen Impfstoff und kein Medikament haben."

Zahl der Urlaubsreisen unterschätzt

Merkel sprach davon, mit der Krise so umzugehen, dass sie "uns nicht gefährdet und die Risikogruppen nicht gefährdet". Es gehe darum, die Wirtschaft wieder "zum Leben bringen" und zu verhindern, dass die Kinder die Verlierer der Pandemie werden. Auf die Frage, ob die Bundesregierung denn auch Fehler im Krisenmanagement einräume, äußerte sich Merkel zunächst vage. Sie sprach davon, dass sich die Politik an jede neue wissenschaftliche Erkenntnis anpassen müsse. Auf Nachfrage kam dann ein Satz zu den Reiserückkehrern: "Wir haben sicherlich nicht in dem Umfang gesehen, dass Menschen in Risikogebiete fahren."

5 Jahre nach dem Satz "Wir schaffen das"

Bei der Pressekonferenz ging es auch um einen Satz, den die Bundeskanzlerin an gleicher Stelle vor fünf Jahren gesagt hatte: "Wir schaffen das". Damals ging es um die Flüchtlingspolitik. Dafür erntet Merkel bis heute von den einen Zuspruch, von den anderen harsche Kritik. In der Rückschau würde sie heute "die wesentlichen Entscheidungen" wieder so fällen. Damals hätten Menschen an der Grenze gestanden und man habe sie auch als Menschen behandeln müssen. Der Satz von damals stehe für sich, habe sich aber verselbständigt.

Klima, Frauenquote, Tempolimit

Nach Einschätzung von Merkel muss die Klimapolitik in den kommenden Jahren besser werden. Sie stehe voll hinter dem Ziel, die Europäische Union bis zum Jahr 2050 Treibhausgas-neutral zu machen – auch wenn dieses Ziel ambitioniert sei. Merkel äußerte die Hoffnung, dass sich Menschen angesichts der Corona-Pandemie überlegen, ob sie nicht einen nachhaltigeren Lebensstil verfolgen und so etwas für das Klima tun. Innenpolitisch gab es einige Themen, die die Bundeskanzlerin kurz und knapp beantwortete: Einer Frauenquote in der CDU werde sie "aus vollem Herzen zustimmen". Ein Tempolimit auf Autobahnen sei nicht nötig. Das Lieferkettengesetz sei kompliziert, dürfe Mittelständler nicht überfordern.

Außenpolitik: China, USA und Russland

Die außenpolitischen Fragen drehten sich vor allem um drei Länder. Zu China sagte Merkel, ihr gehe es um eine engere Zusammenarbeit mit dem Land in Sachen Klimaschutz. Es sei klar, dass es in anderen Bereichen auch Meinungsverschiedenheiten gebe, etwa was den Status von Hongkong anbelangt. Differenzen gebe es auch mit den Amerikanern, auch wenn man prinzipiell auf derselben Wertebasis stehe. Mit Blick auf Russland sprach Merkel von einem belasteten Verhältnis. Man müsse aber im Gespräch bleiben, auch weil Russland ein geostrategischer Akteur sei – als Beispiel führte die Bundeskanzlerin den Einsatz der russischen Armee in Syrien an der Seite der Assad-Truppen an.

Und was kommt nach der Amtszeit als Kanzlerin?

Mit Blick auf ihr letztes Jahr als Bundeskanzlerin nannte Merkel einige Schwerpunkte, die sie setzen möchte. Neben der Bewältigung der Corona-Pandemie sei das etwa die Digitalisierung. Merkel gestand ein, dass Deutschland hier weltweit "nicht gerade führend" sei. Im europäischen Kontext gehe es in den nächsten Wochen und Monaten um den Brexit, also die Frage, wie das Vereinigte Königreich und die EU ihre künftige Beziehung gestalten. Auf die persönliche Frage, ob sie das letzte Jahr wehmütig mache, antwortete Merkel: Für sie gehe es eher darum, dass jeder Tag wichtig ist und sie keinen verschwenden darf. Hilfreich dabei sei sicher auch, dass sie nicht an den nächsten Wahlkampf denken müsse. Bis zur Bundestagswahl werde sie einfach weiterarbeiten – und für danach, also für den "Ruhestand", werde sich schon etwas finden: "Ich bin optimistisch, dass mir was einfällt."