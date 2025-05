Merkels Russland-Politik: Grüne fordern Untersuchungsausschuss

"Wandel durch Handel": Diese Maxime hat lange Zeit die deutsche Russland-Politik geprägt - auch während der Regierungszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Spätestens seit dem Ukraine-Kriegs wissen wir: Die Annäherung Russlands an den Westen hat nicht geklappt. Stattdessen haben Geschäfte mit dem russischen Staatskonzern Gazprom zu einer massiven Abhängigkeit Deutschlands bei der Gasversorgung geführt.

Nur mit großer Anstrengung und viel Geld konnte diese Abhängigkeit nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine wieder durchbrochen werden. Die Grünen sind nun auf der Suche, wie genau es so weit kommen konnte. Dabei ist auch Ablehnung an der früheren schwarz-roten Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel zu hören.

Grüne üben scharfe Kritik - und berufen sich auf brisanten SZ-Bericht

"Angela Merkel wusste über die Risiken Bescheid und ist sie geflissentlich übergangen. Damit ist sie ihrem Amtseid, Schaden vom Land abzuwenden, nicht gerecht geworden", sagte etwa Michael Kellner, der in der Ampel-Regierung Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschafts- und Energieministerium war, im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" (SZ). Hintergrund ist ein Bericht der Zeitung (externer Link, möglicherweise Bezahlschranke), wonach Merkel 2015 trotz interner Warnungen den Verkauf deutscher Gasspeicher an den russischen Gazprom-Konzern nicht verhindert hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte Russland bereits die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.

Kanzleramt warnte vor Risiken

Dazu hat die SZ die Freigabe von bisher nicht öffentlichen Unterlagen aus dem Kanzleramt und Ministerien juristisch erstritten. Merkel soll demnach vom Bundeskanzleramt über eine zu große Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas informiert worden sein, aber daraus keine Konsequenzen gezogen haben.

So habe das Kanzleramt intern bei dem Verkauf der Gasspeicher darauf hingewiesen, dass dadurch Risiken entstehen: "Durch Kontrolle wichtiger Gasspeicher (Befüllung, Funktionsfähigkeit) wird Gazprom für die Versorgungssicherheit der Kunden unmittelbar verantwortlich", zitiert die SZ einen Vermerk. Allerdings habe das Bundeswirtschaftsministerium von Sigmar Gabriel (SPD) unter anderem argumentiert, dass der Verkauf ohnehin nicht verhindert werden könne.

Bundesregierung trieb Nord Stream 2 stur weiter voran

Im Fokus liegt daneben auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Denn die Unterlagen aus dem Kanzleramt belegen, wie sehr sich Merkel dafür einsetzte. Konkret war die CDU-Politikerin im September 2015 schriftlich darüber informiert worden, dass es im Zuge einer Beteiligung von BASF/Wintershall an der geplanten Gaspipeline zu einem sogenannten Asset-Tausch kommen sollte. Gazprom sollte demnach eine Beteiligung am Gashandel in Deutschland bekommen und die BASF-Tochter Wintershall eine an Gasfeldern in Westsibirien.

"Größter energie-, wirtschafts- und außenpolitischen Schaden" in Deutschland

"Dass erst durch intensive Recherche Licht in das Engagement Angela Merkels für Nord Stream 2 kommt, zeigt zweierlei", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak der SZ. "Erstens schlummern in den gut verschlossenen Akten einige Erkenntnisse zu politischen Entscheidungen und damit zur Verantwortung für den größten energie-, wirtschafts- und außenpolitischen Schaden in der Geschichte der Bundesrepublik."

Und zweitens hätten die dafür Verantwortlichen und ihr Umfeld offenbar bis heute weder Bereitschaft noch Größe, selbst für Transparenz zu sorgen. Ex-Staatssekretär Kellner sprach vom "fadenscheinigen Kartenhaus des angeblich privatwirtschaftlichen Projekts Nord Stream", das mit den Erkenntnissen aus der Akteneinsicht der SZ nun endgültig in sich zusammengebrochen sei.

Partei verlangt U-Ausschuss im Bundestag

Die Grünen fordern jetzt eine Aufarbeitung der Vorgänge durch einen Untersuchungsausschuss. Parteichef Banaszak: "Ohne ernsthafte parlamentarische Aufklärung werden die bis heute offenen Fragen nicht zu klären sein." Damit nehme man auch der Öffentlichkeit die Chance, "aus diesen Fehlern für die Zukunft zu lernen".

Kanzleramt weist Verantwortung von sich

Merkels Büro teilte der SZ nach deren Angaben als Stellungnahme lediglich mit, zuständig sei das derzeitige Bundeskanzleramt, weil dort die entsprechenden Akten aufbewahrt würden. Das Kanzleramt antwortete hingegen, man sehe keine rechtliche Handhabe, das Geschäft zu untersagen, wenngleich man intern klar die Gefahren sah.