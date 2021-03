Merkels Machtprobe – Corona, die Kanzlerin und die Länderchefs

Durchschlagende Wirkung der Kanzlerin nicht erkennbar

Jedenfalls ist zunächst nicht ersichtlich, dass Merkels Mahnungen durchschlagende Wirkung entfalten. Nordrhein-Westfalen und Berlin wollen ein von Terminanmeldung und tagesaktuellem Corona-Test flankiertes Einkaufen auch weiter möglich machen. Niedersachsen will an Öffnungs-Modellprojekten festhalten. Saarlands CDU-Ministerpräsident Tobias Hans schloss zwar am Abend eine Verzögerung des für direkt nach Ostern vorgesehenen Öffnungsmodells in seinem Bundesland nicht mehr aus. Hatte aber kurz vorher den Plan noch vehement verteidigt, am 6. April Kinos, Fitnessstudios und die Außengastronomie zu öffnen. Testen statt Beschränken, so lautet auch hier das Motto: „Wir bringen damit Menschen aus dem Verborgenen, durch Zusammenkünfte im Bierkeller zu Hause etwa, die erheblich zum Infektionsgeschehen beitragen, ins Freie.“

Was der CDU-Politiker bei der Gelegenheit auch freilegt: Selbst bei einigen Parteifreunden hat die Kanzlerin mit ihrer unverblümten Kritik, in manchen Bundesländern habe man den Ernst der Lage offenbar noch nicht erkannt, statt Einsicht eher eine Trotzreaktion geerntet.

Verständnis von ungewohnter Seite

Verständnis dagegen kommt eher aus einer ungewohnten Richtung, vom Thüringischen Landeschef und Linken-Politiker Bodo Ramelow nämlich: "Ich plädiere eindeutig für einen bundesweit einheitlichen Plan. Und wenn er denn vereinbart ist zwischen allen, gilt er zwischen allen. Und wenn er in das Infektionsschutzgesetz hineinkommt, dann ist es eben gesetzlich geregelt, das soll mir auch recht sein." Die Kanzlerin selbst hatte eben dieses Infektionsschutzgesetz bei ‚Anne Will‘ in der ARD wieder ins Gespräch gebracht. Und damit unverhohlen den Druck auf die Länder erhöht. Nach der Devise: Wenn die Länder ihre Notbremsen nicht ziehen, muss der Bund eben die seine ziehen. Und per Gesetz schärfere Anti-Corona-Maßnahmen beschließen. Doch dass dies nicht in Windeseile geht und zudem politisch heikel ist, weiß auch Merkel. Das Gesetz müsste durch den Bundestag, die Länder könnten über den Bundesrat auch wieder ein Wort mitreden:

"Ich halte es für ein falsches Signal, mit einem Bundesgesetz in die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben ja beim 'Oster-Lockdown' erlebt, dass das mit der bundeseinheitlichen Rechtsverordnung nicht so gut geklappt hat.“ Mahnt CDU-Ministerpräsident Tobias Hans und verpasst mit dem Verweis auf die erst geplante, dann kassierte ‚Osterruhe‘ seiner Parteifreundin und Kanzlerin gleich noch einen Seitenhieb. Schon in guten Zeiten ist das Ringen zwischen Bund und Ländern oft heftig. In schlechten, weil Pandemie-Zeiten wie diesen, tritt es noch offener zutage.

Früheres Wiedersehen bislang nicht vorgesehen

Die nächste offizielle Beratung findet erst am 12. April statt. Noch sieht keine der beiden Seiten, dass ein früheres Wiedersehen erforderlich wäre. Doch steigen die Ansteckungszahlen weiter so bedrohlich wie bisher, könnte schnelleres Handeln notwendig werden. So oder so.