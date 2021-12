Merkels letzter Podcast: Corona-Tote "bitter, weil vermeidbar"

"Egal, ob Erstimpfung oder Booster. Jede Impfung hilft", so Merkel in ihrer letzten Videobotschaft, in der sie noch einmal thematisierte, was ihr "in diesen Tagen das Allerwichtigste ist", den Kampf gegen die Pandemie.

Sie verwies auf die Verlegung von Schwerstkranken wegen überfüllter Intensivstationen und "eine so schrecklich hohe Zahl von Menschen, die das Virus das Leben kostet", von denen jeder Familie und Freunde hinterlasse: "fassungslos, ratlos, hilflos".

"Das ist so bitter, weil es vermeidbar wäre. Mit den wirksamen und sicheren Impfstoffen haben wir den Schlüssel dazu in der Hand." Bundeskanzlerin Angela Merkel im aktuellen Kanzlerin-Podcast

Danach dankte die Kanzlerin allen, die in "dieser schweren Zeit“ vernünftig seien und sich an die Regeln hielten: „Sie machen die große Mehrheit in unserem Land aus."