Merkels Corona-Bilanz: "Wir haben uns viel erspart"

Angela Merkels Videopodcastfolge zu Pfingsten hätte auch eine Fernsehansprache an die Nation sein können. Vor Bundesadler, Fahne und am Regierungspult wandte sich die Kanzlerin an die Bürgerinnen und Bürger und erinnerte an das, was in den ersten vier Monaten der Corona-Krise erreicht worden sei. Merkel sagte: "Wir haben uns viel erspart. Unsere gemeinsame Leistung ist nämlich das, was bei uns glücklicherweise nicht eingetreten ist."

Merkel: Wir haben Coronavirus nicht unterschätzt

Sie griff damit auch die in den vergangenen Wochen lauter gewordene Kritik auf, dass die Bundesregierung die Gefahr durch das Virus überschätzt habe: "Was für ein Irrtum! Ein Blick in die befreundeten Länder, die es so viel schwerer getroffen hat, zeigt, was leicht hätte sein können." Die täglich neuen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) gäben ihr Hoffnung.

Das RKI meldet für gestern einen Anstieg der Infektionen um 738 Personen, bei gleichzeitig mehr als 800 Genesenen. Die Reproduktionszahl lag nach aktuellsten Angaben vom Freitag bei 0,85 (Vortag 0,61). Zehn Infizierte stecken also im Mittel mehr als acht weitere Personen an. Die offiziellen Zahlen bestätigen Merkels Eindruck.

Von wehmüten Ostern zu fröhlichen Pfingsten

Schließlich erinnerte Merkel an ihre Fernsehansprache vor Ostern. Damals hatte sie der Bevölkerung die mit den Ministerpräsidenten vereinbarten Anti-Corona-Maßnahmen angekündigt. Gottesdienste, Reisen und Besuche bei Verwandten waren damals nicht möglich. "Was für ein seltsames und auch wehmütiges Fest Ostern dieses Jahr war. Verglichen damit sind wir in großen Schritten vorangekommen", sagte Merkel. "Wer will, kann Pfingstgottesdienste besuchen, wenn auch ohne Gesang. Wir können einander vor allem wieder begegnen, eingeschränkt und im Abstand, aber immerhin."

Die Kanzlerin verband die Videobotschaft damit, ein Konjunkturprogramm anzukündigen, das der Wirtschaft helfen soll, wieder Tritt zu fassen und zu wachsen. Dies soll in der nächsten Woche beschlossen werden. Welche Punkte konkret das umfassen soll, erwähnte die CDU-Politikerin nicht. Sie betonte aber: "Die Kunst wird sein, das so zu tun, dass wir damit gleichzeitig Innovation und nachhaltigem Wirtschaften einen Schub geben, dass wir auch auf Zukunftsfeldern stark werden."

Ein Konjunkturprogramm gegen die Rezession

Infolge der Corona-Krise wird eine schwere Rezession erwartet. Um die Schwerpunkte des Konjunkturprogramms wird im schwarz-roten Regierungsbündnisses derzeit heftig gerungen. Es geht um viel Geld. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will nach einem Medienbericht Bahnverkehr, Straßenbau und digitale Infrastruktur mit insgesamt 28 Milliarden Euro fördern.

Scharfe Kritik von verschiedenen Seiten gab es an Forderungen der Autoindustrie nach einer "Kaufprämie" für Neuwagen. Falls die Subvention komme, sei sie "ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Lobby in Deutschland durchsetzt", sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU, Carsten Linnemann, der "Welt".

300 Euro Familienbonus pro Kind?

In einem internen Papier des Finanzministeriums, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, sind Kaufprämien nicht aufgeführt. Es beschreibt Hilfen für Familien, Kommunen und die Wirtschaft. So wird ein einmaliger Familienbonus von 300 Euro je Kind beim Kindergeld vorgeschlagen, um die Kaufkraft zu stärken. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schlägt 600 Euro pro Kind vor. Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, lehnt einen solchen Bonus ab. Stattdessen müsse es "um Innovationsfragen und neue Technologien gehen", sagte Dobrindt dem Bayerischen Rundfunk. Auch Oppositionspolitiker kritisieren die Vorschläge. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr spricht von einem "Sammelsurium an unwirksamen Einzelmaßnahmen", er verlangte von der Bundesregierung einen "großen Wurf". Der Koalitionsausschuss tagt am Dienstag.

Merkel: "Wir haben es in der Hand"

Zum Abschluss ihrer wöchentlichen Videobotschaft erklärte Merkel, sie hoffe, dass demnächst weitere Lockerungsschritte möglich seien, rief aber zur Rücksichtnahme auf. "Ich bitte Sie: Freuen wir uns über alles, das jetzt wieder geht, und nutzen wir es. Aber seien wir dabei rücksichtsvoll und respektieren wir das Schutzbedürfnis der Anderen. Wie in den letzten vier Monaten haben wir es weitgehend selbst in der Hand, Risiken zu vermeiden und uns selbst und unsere Gemeinschaft vor Schlimmem zu bewahren."

