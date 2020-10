Merkel zu Teil-Lockdown: wir müssen "solidarisch zusammenstehen"

"Vier lange schwere Monate" stünden bevor, die auch der Wirtschaft viel abverlangen werden, so die Kanzlerin in der neuesten Folge ihres Video-Podcasts. Darum werde sie am Mittwoch mit Vertretern der Industrie und der Arbeitgeber über Möglichkeiten bereiten, die Auswirkungen abzufedern.

Kontaktbeschränkungen "wichtigster Hebel"

Die rapide steigenden Infektionszahlen machten es unumgänglich, "schnell und konsequent" zu handeln, bevor, so Merkel, immer mehr schwer erkrankte Corona-Patienten "unsere Intensivstationen an die Grenze ihrer Aufnahmefähigkeit bringen". Und das Ausfallen von immer mehr Menschen, die in Quarantäne müssen, die gesellschaftliche Infrastruktur gefährde. Nach Stand der Wissenschaft seien Kontaktbeschränkungen "der wichtigste Hebel" dafür, so die Botschaft des Videopodcasts.