vor 18 Minuten

Merkel würde London mehr Zeit beim Brexit zugestehen

Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron wären bereit, den Termin des britischen EU-Austritts notfalls zu verschieben. Das teilten beide am Rande ihres Treffens in Paris mit. Man strebe einen geordneten Austritt an, hieß es.