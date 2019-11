Merkel wirbt für deutsche Investitionen in Afrika

Beim Afrika-Gipfel in Berlin beraten derzeit Industrienationen und afrikanisches Staatschefs, wie dem Kontinent wirtschaftlich geholfen werden kann. Kanzlerin Merkel ermunterte dabei die afrikanischen Staaten, den Kurs für mehr Rechtsstaatlichkeit und hin zu einem transparenten Finanz- und Steuersystem fortzusetzen. Mehr Transparenz werde auch mehr deutsche Investitionen bringen, sagte Merkel. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagte sie, dass Investitionen in Afrika "Investitionen in die Zukunft" seien.

Wichtige Rolle für Afrika

Afrika mit seinen mehr als 50 Staaten komme bei der Lösung globaler Fragen eine wichtige Rolle zu, sagte Merkel. Afrika und Europa stünden dabei vor vielen gemeinsamen Herausforderungen, etwa beim Klimaschutz, der Digitalisierung oder der Migration.

Wirtschaftsaufschwung in Afrika

Es müsse nun der Übergang geschaffen werden zu einem sich selbst tragenden Wirtschaftsaufschwung in Afrika. Nach Angaben des Entwicklungsministeriums liegen etwa die Hälfte der 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika. Es sei einiges in Bewegung gekommen in den Staaten Afrikas, aber es seien auch noch viele Probleme zu lösen, so Kanzlerin Merkel. Etwa die terroristischen Herausforderungen in der Sahelzone sowie das rasante Bevölkerungswachstum.

Deutsche Investitionen in Afrika verdoppelt

Zu der Konferenz sind zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs nach Berlin gekommen. Die deutschen Direktinvestitionen in Afrika haben sich nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium seit 2015 mehr als verdoppelt.