Merkel will offenbar noch früheren Start der Weihnachtsferien

Wegen der Corona-Krise ziehen mehrere Bundesländer die Weihnachtsferien vor - unter anderem Bayern. Ziel sei es, vor Heiligabend die Infektionsgefahr zu senken, sagte Ministerpräsident Markus Söder. Der CSU-Politiker hatte am Morgen dem BR mitgeteilt, dass die Ferien statt am 23. schon am 21. Dezember starten sollen. Der letzte Schultag vor Weihnachten wird damit schon Freitag, der 18. Dezember, sein.

Bei ihren Gesprächen über die Corona-Regeln hatten sich die Ministerpräsidenten darauf geeinigt, die Weihnachtsferien entsprechend vorzuziehen. Doch dem Bund reicht das offenbar nicht: Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen wird in der Regierungszentrale darüber nachgedacht, die Weihnachtsferien noch früher als von den Ländern geplant beginnen zu lassen. Das soll demnach zu einer noch größeren Reduzierung der Kontakte vor den Feiertagen beitragen.

Bund bringt Ferienbeginn am 16. Dezember ins Spiel

Eine entsprechende Überlegung sei in der Besprechung von Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) mit den Chefs der Staatskanzleien am Dienstag geäußert worden, hieß es in dem Bericht. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) könnte sich demnach vorstellen, dass die Ferien bereits vom 16. Dezember an beginnen. Zudem könne sich der Bund eine umfangreichere Regelung beim Hybrid- und Wechselunterricht vorstellen.

Die entscheidenden virtuellen Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder sollen am Mittwoch um 14.00 Uhr beginnen. Für 10.30 Uhr ist eine nochmalige Vorbesprechung der Ministerpräsidenten geplant.

Scharfe Kritik an vorgezogenen Weihnachtsferien in Bayern

Dass Bayern die Ferien vorzieht, stieß bei Verbänden auf scharfe Kritik. Noch vor wenigen Wochen hatte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo einen solchen Schritt abgelehnt, umso mehr kritisieren Lehrer- und Elternverbände jetzt die Entscheidung.

Der Landesvorsitzende des Bayerischen Elternverbands, Martin Löwe, sagte: "Bei vielen Eltern sind die Urlaubstage bereits verbraucht. Einzig positiv ist jedoch, dass die Mitteilung an die Eltern diesmal rechtzeitig erfolgt und nicht wenige Tage vor Beginn der Maßnahme." Zudem kann Löwe nicht verstehen, warum jetzt kein digitaler Unterricht in den Tagen vor Weihnachten abgehalten wird.

Die Betreuung der Schülerinnen und Schüler sei in manchen Familien nicht einfach, sagte auch der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands, Michael Schwägerl. "Fraglich ist, ob die zwei Tage die Pandemie überhaupt eindämmen können. Und entscheidend ist dabei die Frage, ob die Maßnahme nicht konterkariert wird durch sorgloses Freizeitverhalten der Schülerinnen und Schüler."

Bayerns Landesschülersprecher Joshua Grasmüller sagte dem BR, der auf 21. Dezember vorgezogene Start der Weihnachtsferien sei eine "Hau-Ruck-Aktion". Die Schülerinnen und Schüler hätten mittel- bis langfristige Konzepte erwartet.

Minister stellt Notbetreuung in Aussicht

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) betonte an die Adresse der Schüler, es gehe nicht darum, mehr Ferien zu haben, sondern um die Reduzierung von Kontakten. Daher mahnte er die Schüler, die beiden zusätzlichen freien Tage nicht dafür zu nutzen, "um jetzt in der Fußgängerzone irgendwie einkaufen zu gehen".

Der Minister stellte eine Notbetreuung für die beiden zusätzlichen Ferientage in Aussicht, konnte aber zunächst noch nicht sagen, für wen das Angebot gelten wird.