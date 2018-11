Merkel will mehr Forschungsgelder für Künstliche Intelligenz

Unmittelbar vor der Digital-Klausur des Bundeskabinetts hat Kanzlerin Angela Merkel verstärkte Forschungsausgaben für die Künstlichen Intelligenz (KI) gefordert. "Deutschland und Europa müssen in Zukunft führender Standort für Künstliche Intelligenz sein", sagte sie in einem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de. "Davon hängt ganz wesentlich unser künftiger Wohlstand ab und die Frage, ob und wie wir unsere europäischen Werte von der Würde jedes einzelnen Menschen und dem Schutz der Privatsphäre auch im digitalen Zeitalter verteidigen können." Bereits jetzt sei Deutschland aber im Bereich der KI-Forschung international in der Spitzengruppe.

Wie wirkt sich KI auf die Arbeitswelt aus?

In der Reuters vorliegenden KI-Strategie der Bundesregierung wird eine Investition des Bundes von drei Milliarden Euro bis 2025 für KI zugesagt. Das Geld soll vor allem in die Forschung fließen. Merkel sagte t-online.de, dass ein sogenanntes Forschungs-Netzwerk gebildet werden solle, das sich gemeinsam mit Frankreich den Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sowie dem Datenschutz und der Datenverfügbarkeit widmen solle.

Klausur zum Thema Digitalisierung

Das Bundeskabinett kommt in Potsdam zu einer zweitägigen Klausur zum Thema Digitalisierung zusammen. Kanzlerin Angela Merkel und ihre Minister sind beim Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering zu Gast, zu der Klausur sind auch Experten von außerhalb der Regierung eingeladen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen digitale Verwaltung, der Umgang mit persönlichen Daten, die Bedrohung von Bürgern, Staat und Unternehmen im Cyberraum und der Ausbau des schnellen Internets.