Merkel will in Türkei inhaftierte Deutsche rasch freibekommen

Gleich zu Beginn sagt Angela Merkel einen sehr aufschlussreichen Satz: Das Treffen im Kanzleramt bringe die Chance, "über strittige Dinge, aber auch über gemeinsame Projekte miteinander ins Gespräch zu kommen". Tatsächlich stehen "strittige Dinge" bei diesem Besuch des türkischen Präsidenten offenkundig im Mittelpunkt, jedenfalls, wenn man die Pressekonferenz als Maßstab nimmt. Von "tiefgreifenden Differenzen" spricht die Kanzlerin.

Immer noch fünf Deutsche in der Türkei inhaftiert

Nach wie vor sind in der Türkei fünf deutsche Staatsbürger inhaftiert, laut Auswärtigem Amt aus politischen Gründen. Die Bundesregierung verlangt ihre Freilassung. "Ich habe darauf gedrängt, dass auch diese Fälle möglichst schnell gelöst werden können", sagte die Kanzlerin. Sie will weiter auf die Freilassung dringen, etwa bei ihrem für morgen geplanten Frühstück mit Erdogan.

Tauziehen um Can Dündar

Zugleich bestätigte Merkel, dass es zwischen beiden Regierungen Ärger um Can Dündar gebe. Der Mann ist für Deutsche ein türkischer Exil-Journalist. Für Recep Tayyip Erdogan ist er "ein Agent, der Staatsgeheimnisse veröffentlicht hat". Mit dieser Begründung fordert die Türkei seine Auslieferung. Can Dündar hatte sich für die Pressekonferenz im Kanzleramt angemeldet, hatte dann aber abgesagt. Merkel betonte, dies sei seine persönliche Entscheidung gewesen.

Der türkische Präsident wiederum fordert die Bundesregierung auf, härter gegen den Terrorismus zu kämpfen. In Deutschland lebten "Tausende" Mitglieder der Terrororganisation PKK und "Hunderte" Anhänger der Gülen-Bewegung. Die Türkei macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putsch im Jahr 2016 verantwortlich. Merkel konterte, die PKK sei auch in Deutschland verboten. Um die Gülen-Bewegung mit ihr gleichzustellen, brauche Deutschland mehr Informationen, "auf diesem Stand sind wir nicht".

Journalist wird abgeführt

Während der Pressekonferenz kam es zu einem Eklat: Ein türkischer Journalist wurde von Sicherheitsleuten abgeführt. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Freiheit für Journalisten in der Türkei". Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb als Erklärung dazu auf Twitter: "Wir halten es bei Pressekonferenzen im Kanzleramt wie der Deutsche Bundestag: keine Demonstrationen oder Kundgebungen politischer Anliegen. Das gilt völlig unabhängig davon, ob es sich um ein berechtigtes Anliegen handelt oder nicht."

Heute Abend ist Erdogan im Schloss Bellevue. Bundespräsident Steinmeier lädt zu Ehren des türkischen Gastes zu einem Staatsbankett. Zahlreiche Oppositionspolitiker haben aus Protest abgesagt.