Merkel will Gespräche mit Taliban nicht abreißen lassen

In Afghanistan arbeiten die Taliban aktuell am Aufbau einer neuen Regierung. Und dazu gehört für die Führung der Islamisten offenbar auch die Etablierung neuer diplomatischer Beziehungen zu anderen Staaten. Auch zu Deutschland wollen die Taliban nun verstärkt die Gespräche aufnehmen. Sie fordern von der Bundesregierung, die Taliban als neue Machthaber Afghanistans anzuerkennen. Kanzlerin Merkel zeigt sich kompromissbereit.

Merkel spricht von "gutem Signal"

"Was die Taliban anbelangt, ist es so, dass wir natürlich mit ihnen reden müssen, weil sie jetzt diejenigen sind, die man ansprechen muss", bekräftigte Merkel am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Hagen am Rande des Ruhrgebiets. Man wolle, dass Menschen, die insbesondere für deutsche Entwicklungsorganisationen gearbeitet hätten und sich gefährdet fühlten, noch außer Landes gebracht werden könnten. Auch müssten Hilfsorganisationen in der Lage sein, die notleidende Bevölkerung zu versorgen.

Die Bundeskanzlerin begrüßte es als "gutes Signal", dass der Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul wieder anfliegbar sei. Es gebe Dürre und Hunger in Afghanistan, internationale Hilfsorganisationen könnten hier helfen.

Taliban "vergeben" Deutschland für Nato-Einsätze in Afghanistan

Zuvor hatte die Taliban-Führung bereits für die Aufnahme von Gesprächen mit Deutschland geworben. Der Sprecher der Taliban, Zabiullah Mudschahid, sagte der "Welt am Sonntag": "Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen". Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen. Schon zu Zeiten des Königreichs vor etwa hundert Jahren hätten sie in Afghanistan viel Gutes bewirkt. "Leider haben sie sich dann den Amerikanern angeschlossen. Aber das ist jetzt vergeben", so der Sprecher weiter.

Gleichzeitig stellten die neuen Machthaber Afghanistans aber auch Forderungen an Berlin. Man wünsche sich von Deutschland genau wie von anderen Ländern humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung, erklärte Mudschahid. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte die Bereitschaft zur Wiederbesetzung der deutschen Botschaft in Kabul angedeutet, falls es politisch möglich sein sollte und die Sicherheitslage es erlaube.

Berlin will weiter über Ausreisemöglichkeit für Ortskräfte verhandeln

Deutschland ist auf Gespräche mit den Taliban angewiesen, weil es nach dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion die Ausreise weiterer Schutzsuchender aus dem Land ermöglichen will. Im Fokus stehen ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr, aber auch Journalisten sowie Menschen- und Frauenrechtlerinnen. Die Bundesregierung führt deshalb bereits Gespräche mit den Taliban, wie Außenminister Maas jüngst mitteilte.

Die Außenminister der EU-Staaten hatten sich am Freitag auf Bedingungen für eine beschränkte Zusammenarbeit mit den militant-islamistischen Taliban in Afghanistan verständigt. Demnach sollen die Taliban eine Regierung bilden, die möglichst viele Bevölkerungsteile abbildet und unkomplizierte Hilfslieferungen ermöglicht. Zudem sind sie aufgefordert, die Einhaltung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zu gewähren, schutzbedürftigen Menschen die Ausreise zu garantieren und dafür zu sorgen, dass Afghanistan nicht wieder zu einer Basis für international operierende Terrorgruppen wird.

CDU-Chef Laschet für Gespräche mit Taliban

Unterstützung bekommt Maas auch von Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der CDU-Chef warf der Bundesregierung zwar vor, sich nicht rechtzeitig um die ehemaligen Ortskräfte gekümmert zu haben. Obwohl US-Präsident Joe Biden im April den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan angekündigt habe, sei über Wochen in der Frage der Evakuierung nichts passiert, weil Ministerien miteinander diskutiert hätten, sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident auf einem Landesparteitag der CDU Brandenburg. Jetzt sei es aber erforderlich, mit den Taliban zu sprechen, so Laschet. Dabei müssten dann klare Bedingungen der internationalen Gemeinschaft formuliert werden, unter denen eine Kooperation möglich sei. Dazu müsse auch ein freies Geleit für afghanische Ortskräfte gehören.

FDP sieht Annäherung kritisch

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff warnte die Bundesregierung davor, neue Forderungen der Taliban zu erfüllen. "Wir müssen mit den Islamisten im Moment ausschließlich über die Rettung weiterer Schutzbedürftiger reden, mehr aber nicht", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Wiedereröffnung der Deutschen Botschaft in Kabul käme definitiv zu früh." Überdies würde ein nationaler Alleingang die deutsche Position schwächen. Es dürfe den Taliban nicht gelingen, die Europäer zu spalten.