Merkel wegen Corona-Lage besorgt - Söder pocht auf Warnampel

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor einem deutlichen Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen in Deutschland gewarnt. Wenn diese sich wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, werde es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel laut übereinstimmenden Medienberichten in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Lokale Infektionsherde müssten konsequent bekämpft werden, um an Weihnachten nicht so hohe Zahlen zu haben wie derzeit Frankreich.

Am Dienstag will Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten - insbesondere angesichts der anstehenden kalten Jahreszeit. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin: "Die Entwicklung der Infektionszahlen macht uns große Sorgen." Seit Juli habe es eine Verdreifachung gegeben. Zwar sei dies keine flächendeckende Entwicklung, aber es gebe lokal und regional "sprunghafte Anstiege". Diese müssten "dringend wieder unter Kontrolle gebracht werden". Dafür müsse "beherzt eingegriffen" werden.

Söder bekräftigt Forderung nach Corona-Warnampel

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneuerte vor den Bund-Länder-Beratungen seine Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Corona-Warnampel: "Die Kommunen bitten eindringlich darum, dass es ein einheitliches Regelwerk gibt", sagte der Ministerpräsident. "Wir dürfen Corona nicht einfach den Kommunen vor die Tür legen, sondern wir müssen das gemeinsam machen, im Schulterschluss."

Söder warnte, man dürfe kein "unendliches, täglich sich neu evaluierendes Regelwerk entwickeln, bei dem am Ende keiner mehr durchblickt". Seiner Meinung nach sollte das Erreichen bestimmter Grenzwerte künftig deshalb bundesweit verbindliche "Maßnahmen auslösen" – außer bei einem gut kontrollierbaren Ausbruchsgeschehen wie beispielsweise auf dem Gemüsehof im niederbayerischen Mamming im Sommer.

Söder: Mehr Maske, weniger Alkohol

Bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Teilnehmer innerhalb von sieben Tagen) von 35 sei "verhältnismäßig, mit den vorhanden, normalen Regeln zu arbeiten", erläuterte Söder. Von Werten zwischen 35 und 50 seien "ergänzende Maßnahmen" nötig, beispielsweise Masken im Schulunterricht oder der Ausschluss von Zuschauern bei Fußball-Bundesligaspielen.

Wäre der Grenzwert von 50 gerissen, sei ein schärferes Regelwerk nötig: Dazu müsste laut Söder "mehr Maske an öffentlichen Party-Plätzen", weniger Alkohol im öffentlichen Raum und eine Beschränkung der Kontaktpersonen gehören. In Bayern hatte die Staatsregierung entsprechende Vorgaben bereits vergangene Woche beschlossen. Der Ministerpräsident bezeichnete dieses bayerische Modell als "eine übertragene Ampel", die "allen helfen" würde.

So ist die Corona-Lage in Bayern

In Bayern liegt laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit nur im Landkreis Dingolfing-Landau (63,40) über der Obergrenze von 50. Der Wert ist dort mit 63,40 ähnlich hoch wie in der Vorwoche.

Die Frühwarngrenze von 35 überschreiten gegenwärtig der Landkreis Rhön-Grabfeld (38,90) und die Stadt München (37,58). Beide Kommunen hatten vergangene Woche die 50er-Marke überschritten und zeitlich befristet strengere Beschränkungen erlassen.

Auch Laschet und Dreyer für einheitliches Alarmsystem

Vergangene Woche hatte sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für eine Corona-Ampel ausgesprochen. Er plädierte im "Handelsblatt" aber dafür, nicht nur auf die reinen Infektionszahlen zu schauen. Vielmehr brauche man in ganz Deutschland "ein standardisiertes Corona-Monitoring, das die Pandemieentwicklung kommunenscharf abbildet".

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte heute an, sich für ein Alarmsystem zur situationsgerechten Corona-Eindämmung einsetzen, das einen dezentralen Ansatz für Kreise und Städte verfolge. "Wenn in München die Infektionszahlen durch die Decke gehen, brauchen wir in Mainz, Koblenz oder Ludwigshafen keine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen."

(Mit Material von dpa und AFP)