Merkel verteidigt Maaßen-Deal und gibt SPD-Mann Adler neuen Job

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär verteidigt. Zugleich machte sie deutlich, dass der im Innenministerium bisher für den wichtigen Bereich Wohnen und Bauen zuständige Staatssekretär Gunther Adler, ein SPD-Politiker, eine neue Aufgabe bekommen soll.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte am Dienstag zwar der SPD-Forderung nachgegeben, Maaßen abzulösen. Statt ihn in den Ruhestand zu versetzen, holt er ihn aber als Staatssekretär in sein Ministerium - und entlässt dafür den einzigen und für den Bausektor zuständigen SPD-Staatssekretär Adler, den er in den vorzeitigen Ruhestand versetzen will. Das löste Verärgerung in der SPD aus.

"Angemessene Position" für Adler

Merkel machte nun deutlich, dass sie die Arbeit Adlers sehr schätze und dass sich alle Seiten darauf verständigt hätten, dass dieser sehr schnell eine "angemessene Position" bekommen solle.

Zu Maaßen sagte sie, es sei notwendig, "dass alle die Koalition tragenden Parteien auch Vertrauen haben in die Arbeit des Präsidenten des Verfassungsschutzes. Dieses Vertrauen ist in Teilen der Koalition nicht gegeben gewesen." Deshalb hätten die drei Vorsitzenden der Koalitionsparteien entschieden, dass Maaßen in Zukunft für diese Aufgabe nicht mehr zuständig sei, weder als Präsident des Bundesamtes noch im Bundesinnenministerium.

"Ich glaube, das war eine richtige und wichtige Entscheidung." Bundeskanzlerin Merkel über die Ablösung Maaßens

Der bisherige Verfassungsschutzpräsident soll sich im Innenministerium um die Bundespolizei, Cyber- und Informationssicherheit und öffentliche Sicherheit kümmern. Maaßens Besoldung steigt mit dem Wechsel von 11.577 auf 14.157 Euro im Monat. Seine Nachfolge beim Verfassungsschutz steht noch nicht fest.

Nahles-Appell an SPD

SPD-Chefin Andrea Nahles und Merkel hatten der Personalie am Dienstag bei einem Treffen mit Seehofer zugestimmt. Nahles geriet am Mittwoch schwer unter Druck und rief ihre Genossen zur Unterstützung auf. "Die SPD sollte diese Bundesregierung nicht opfern, weil Horst Seehofer einen Beamten anstellt, den wir für ungeeignet halten", schrieb sie an die SPD-Mitglieder.