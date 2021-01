Merkel stimmt Bürger auf längere Einschränkungen ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Verlängerung und Verschärfung des Corona-Lockdowns verteidigt. "Diese Pandemie ist eine Jahrhundertkatastrophe", sagte sie vor der Bundespressekonferenz in Berlin. Alle Bemühungen dienten dem Ziel, "in diesem Jahr die Pandemie in den Griff zu bekommen" und zu überwinden.

Merkel: "Schwierige Phase der Pandemie"

Deutschland befinde sich in einer "sehr schwierigen Phase der Pandemie", es gebe ein "gespaltenes Bild", sagte die Kanzlerin. Auf der einen Seite gingen die täglichen Neuinfektionen zurück. "Endlich. Das sind gute Nachrichten." Auch auf den Intensivstationen habe sich die Lage gebessert. Es sei sehr ermutigend, dass sich die Lage zu entspannen beginne. Das zeige, dass sich die Mühe lohne.

Auf der anderen Seite gebe es noch immer erschreckend hohe Todeszahlen. "Das ist furchtbar", betonte Merkel. Zudem drohe den Bemühungen im Anti-Corona-Kampf eine Gefahr: "Und das ist die Mutation des Virus." Die bisherigen Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass es um ein Vielfaches ansteckender und eine Hauptursache für den gewaltigen Anstieg der Infektionen in England und Irland sei.

Kanzlerin: Die Gefahr ernst nehmen

In Deutschland sei es auch schon nachgewiesen, aber noch nicht dominant. Die Gefahr müsse man sehr ernst nehmen, mahnte Merkel. Es gelte, die Ausbreitung dieser Mutation so weit wie möglich zu verlangsamen. "Wir dürfen nicht warten, bis die Gefahr bei uns auch greifbarer ist."

Es gebe noch etwas Zeit, um der Gefahr, die im mutierten Virus stecke, vorzubeugen. "Wir handeln also aus Vorsorge für unser Land." Die beschlossenen Maßnahmen sollen laut Merkel den Rückgang der Infektionen "noch einmal deutlich beschleunigen, bevor sich das mutierte Virus weiter ausbreitet". Das werde auch das zentrale Thema beim Corona-Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am Abend sein, kündigte die CDU-Politikerin an.

Öffnung von Kitas und Schulen hat Priorität

Merkel bekräftigte das Ziel, die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) unter den Wert von 50 zu senken - damit die Gesundheitsämter die Kontakte wieder nachverfolgen können.

Doch auch dann werde nicht alles wieder geöffnet werden können, stellte Merkel klar. Wegen der mutierten Virus-Variante müsse "jede Öffnungsstrategie sehr vorsichtig" sein, es müssten Prioritäten gesetzt werden. Für sie habe klare Priorität, dass zuerst wieder Kitas und Schulen geöffnet werden.

