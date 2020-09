Merkel und Macron: 400 Minderjährige aus Moria in die EU

Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron wollen nach dem Großfeuer im griechischen Flüchtlingslager Moria zusammen mit anderen EU-Ländern 400 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Die Zahl gilt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin für alle teilnehmenden Länder - wie viele davon Deutschland übernehmen würde, stand am Donnerstag zunächst aber nicht fest, wie es hieß. Dies würde eine deutlich geringere Zahl der Aufnahme von Flüchtlingen bedeuten als in Politik und Gesellschaft zuletzt gefordert wurde.

Griechenland sperrt sich gegen weitere Verlegung von Flüchtlingen

Laut dpa wird derzeit mit weiteren Ländern über eine Teilnahme an der Aktion verhandelt. Die griechische Regierung hat unterdessen einer schnellen Verlegung weiterer Flüchtlinge nach dem Großfeuer im Lager Moria eine Absage erteilt und gezielte Brandstiftung als Auslöser der Katastrophe festgestellt. Zugleich wurden bis Donnerstag schon 400 Minderjährige, die ohne Begleitung ihrer Eltern unterwegs sind, von der Insel Lesbos in die Hafenstadt Thessaloniki geflogen.

Der stellvertretende Migrationsminister Giorgos Koumoutsakos schloss aus, dass auch erwachsene Migranten die Insel verlassen dürfen. Im Nachrichtensender Skai sagte er: "Wer denkt, er könne zum Festland und dann nach Deutschland reisen, der soll es vergessen."

Macron hatte zuvor erklärt, Frankreich plane gemeinsam mit Deutschland einen Vorschlag, um Flüchtlinge nach dem Brand in Moria aufzunehmen. Es sollten auch andere europäische Partner gewonnen werden: "Wir müssen mit Griechenland solidarisch sein", sagte er auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika. Es gehe nun um eine "gute Antwort der Solidarität" an Griechenland, sagte der 42-Jährige.

Deutschland: Breite Front für Aufnahme von Flüchtlingen

In Deutschland haben mehrere deutsche Bundesländer und rund 150 Städte bereits ihre Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Im Freistaat bieten unter anderem die Städte Würzburg, Augsburg, Kempten und der Landkreis Lindau Hilfe an. SPD, Grüne und Linke begrüßen diese Angebote. Und auch in der Union mehren sich die Stimmen, Flüchtlinge aufzunehmen. Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) forderte am Mittwochabend in der ARD, Deutschland solle auf Angebote der Bundesländer und Kommunen jetzt eingehen. Konkret forderte Müller die Aufnahme von 2.000 Flüchtlingen.

Söder: "Hilfe ist ein wichtiges Gebot"

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bot Hilfe nicht nur vor Ort an: "Dazu kann auch die Aufnahme von Menschen gehören. Wichtig ist aber, dass es da eine europäische Lösung braucht und dass die Bundesregierung entscheidet, was sie tut. Sollte die Bundesregierung entscheiden, eine solche Maßnahme zu treffen, Menschen aufzunehmen, wird Bayern selbstverständlich mitmachen und helfen, weil in so einer Situation, Notsituation, da glaube ich ist Hilfe ein wichtiges Gebot."