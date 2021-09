Merkel und Laschet: Fluthilfe und Wahlkampf

Nach dem verheerenden Hochwasser von Mitte Juli haben der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) am Sonntag mitten im Wahlkampf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr besucht. Die Feuerwehrleute haben bei den Überflutungen zwei Kameraden verloren.

In Schalksmühle im Sauerland sprachen sie 50 Minuten mit Kollegen der getöteten Feuerwehrleute. Es sei "schon richtig", dass die Kanzlerin hier sei, sagte Feuerwehrmann Harald Niecke. Der Job, den sie machten, sei nicht nur freiwillig, sondern auch gefährlich, wie man gesehen habe. Merkel sagte anschließend, sie sei "beeindruckt von der Festigkeit", mit der diese Leute ihr Ehrenamt ausübten.

Merkel: Wiederaufbau wird lange dauern

Zudem informierten sich Laschet und Merkel über den Wiederaufbau einer Brücke, die in den kommenden Tagen in Betrieb genommen werden soll. "Die Wiederaufbauarbeit wird lange dauern, das wird mit jedem Tag klarer", gestand Merkel.

Merkel betonte auch, dass sie großes Vertrauen in Armin Laschet, den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten der Union habe. "Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich", sagte sie bei einer Pressekonferenz in Hagen mit Laschet an ihrer Seite. "Und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen." Zuletzt hatten mehrere Umfragen die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz deutlich vor CDU/CSU gesehen.

Große Herausforderungen: Flut, Corona, Wahl

In den nächsten drei Wochen sei "voller Einsatz auf allen Ebenen gefragt, sowohl beim Regieren als auch bei den Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern", sagte Merkel. "Wir haben ja viele Dinge gleichzeitig zu machen: Es gibt Corona, es gibt das Hochwasser und dann gibt es auch noch eine Bundestagswahl. Aber ich denke, dass wir das gemeinsam gut angehen werden. Und Armin Laschet weiß um meine Unterstützung."

Laschet: Woche der Entscheidung für Flutopfer

Nach Worten Laschets steht nun die "Woche der Entscheidung" für die vom Hochwasser zerstörten Städte und Gemeinden an. Am Dienstag werde der Bundestag über den 30 Milliarden Euro schweren Fluthilfefonds entscheiden, am Freitag folge der Bundesrat, sagte Laschet nach dem gemeinsamen Besuch mit Merkel in der Stadt Hagen und im Märkischen Kreis.

Jeder soll in sein Haus zurück können

Zudem werde das Land Nordrhein-Westfalen noch einen Nachtragshaushalt verabschieden und die Förderrichtlinien veröffentlichen, um einen schnellen Wiederaufbau zu ermöglichen. "Alle Anstrengungen müssen darauf gerichtet sein, dass jeder wieder in sein Haus zurück kann."

Bei dem Hochwasser von Mitte Juli waren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.