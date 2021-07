Merkel und Johnson für Neuanfang - trotz anhaltender Differenzen

Nach dem Brexit sollten ganz praktische Formate für enge Kontakte gefunden werden, so hätten sich beide Seiten auf regelmäßige Regierungskonsultationen geeinigt, sagte Kanzlerin Angela Merkel nach ihrem Gespräch mit dem britischen Premier Boris Johnson in Chequers nordwestlich von London.

Neue Formen der Zusammenarbeit

Man sei sehr gerne bereit, von deutscher Seite aus, an einem Freundschaftsvertrag oder Kooperationsvertrag gemeinsam zu arbeiten. Zudem solle das Bundeskabinett künftig einmal im Jahr mit dem britischen Kabinett eine gemeinsame Sitzung abhalten, so Merkel. Die Bundeskanzlerin nahm zuvor bereits an einer Videokonferenz des britischen Kabinetts teil und sprach zu den Ministerinnen und Ministern. Johnson dankte Merkel für ihr Engagement in den deutsch-britischen Beziehungen und in der globalen Diplomatie.

Merkel verspricht baldige Reiseerleichterungen

Die Kanzlerin stellte geimpften Briten Erleichterungen bei der Einreise nach Deutschland in Aussicht und zwar ohne in Quarantäne zu gehen. Man wolle ja die Menschen ermuntern, sich impfen zu lassen.

"Ich gehe davon aus, dass das Land in wirklich absehbarer Zeit» vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft wird." Bundeskanzlerin Angela Merkel

In Großbritannien sind jedoch die Ansteckungszahlen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante erstmals seit zweieinhalb Monaten wieder stark gestiegen. Auch die Zahl der neuen Todesfälle hat sich innerhalb von zwei Wochen fast verdoppelt, von täglich zehn auf 17 in der vergangenen Woche.

Volle Fußballstadien sorgen für Differenzen

Besorgt zeigte sich allerdings über die geplante Austragung der Halbfinalspiele und des Finales der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion vor bis zu 60 000 Zuschauern. Sie verwies darauf, dass bei den Spielen in München deutlich weniger Zuschauer zugelassen worden seien. Sie sei sorgenvoll und skeptisch, ob das gut sei und nicht ein bisschen viel. Johnson scheint da keine Bedenken zu haben. Er verwies auf die weit fortgeschrittene Corona-Impfkampagne in Großbritannien hin.

Herzliches Treffen mit der Queen

Trotz der freundlichen Worte, so richtig herzlich wirkte das Treffen der beiden Regierungschefs nicht. Zeugnisse müsse man sich nicht gegenseitig ausstellen, so Merkel zu ihrem Verhältnis mit Johnson. Ganz anders war die Stimmung hingegen auf Schloss Windsor. Dorthin reiste Merkel im Anschluss an das Treffen mit Johnson zu einer Audienz mit Queen Elizabeth II.. Die Königin empfing sie im grüngeblümten Kleid und mit breitem Lächeln. Auch Merkel wirkte entspannt. Für sie ist es voraussichtlich der letzte Besuch als Bundeskanzlerin in Großbritannien.