Merkel und AKK fliegen getrennt in die USA

"Klima-Irrsinn": So betitelt die "Bild am Sonntag" die Geschichte, wonach die beiden CDU-Frauen zur gleichen Zeit in zwei unterschiedlichen Fliegern der Bundeswehr an die Ostküste der Vereinigten Staaten fliegen.

Und bei "ntv" heißt es wörtlich: "Die Tinte unter dem Klimapaket ist noch nicht trocken, schon brechen Kanzlerin Merkel und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zu einer wenig klimafreundlichen Auslandsreise auf."

Mitflug von AKK nicht erwünscht?

Aus Regierungskreisen will die "Bild" erfahren haben, dass es Angela Merkel war, die nicht gemeinsam mit AKK unterwegs sein wollte. Das Kanzleramt habe dem Verteidigungsministerium signalisiert, dass ein Mitflug von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht erwünscht sei und dass die Ministerin eigenständig anreisen solle.

Das Verteidigungsministerium wiederum erklärte laut "Bild":

"Im Zuge der Planungen dieser Reise haben wir uns bemüht, den Einsatz der Flugzeuge zu optimieren." Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums gegenüber der Bild-Zeitung

Einen "echten Grund" habe der Sprecher nicht genannt, und auch das Bundeskanzleramt habe nicht weiter Stellung beziehen wollen, heißt es in der "Bild".

Zwei unterschiedliche Reiseziele

Merkel reist zum UN-KIimagipfel nach New York. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer muss nach Washington, wo sie sie ihren US-Amtskollegen Mark Esper trifft. Beides US-Ostküste, aber eben nicht ein- und dasselbe Reiseziel.

Ursprünglich war allerdings geplant, dass AKK mit ihrer Delegation in der Kanzler-Maschine mitfliegt. Der Airbus A340 sollte erst in New York zwischenlanden und dann nach Washington weiterfliegen. In diesem Airbus sitzen übrigens auch Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) .

"Klima spielt offenbar keine Rolle"

Die Bild-Zeitung kritisiert, dass beide Flieger alles andere als vollbesetzt seien und kurz nacheinander starten würden, zwischen den Abflugzeiten liege nur eine halbe Stunde. Noch am Freitag, als die Regierung ihr Klimapaket vorstellte, seien die Spitzenpolitiker "öffentlichkeitswirksam im Elektro-Minibus vorgefahren statt in C02-produzierenden Dienstwagen".

Fazit: "Wenn die Bundesregierung Tausende Kilometer nach Amerika fliegt, spielt das Klima offenbar keine Rolle."