Merkel spricht sich für Europäische Armee aus

In ihrer Grundsatzrede vor dem europäischen Parlament in Straßburg forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Aufbau einer europäischen Armee.

"Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt." Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Merkel an der Seite von Macron

Merkel betonte, dies könne eine gute Ergänzung zur Nato sein. Die Zeiten, in denen Europa sich auf andere verlassen konnte, seien "schlicht vorbei", so Merkel. Damit stellte sie sich Merkel auf die Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser hatte ebenfalls gefordert, eine europäische Armee zu gründen. Damit hatte er eine heftige Reaktion in den USA ausgelöst. So nannte US-Präsident Trump Marcrons Idee "beleidigend“ für die USA

Mahnung an die Euro-Länder

Außerdem appellierte die Kanzlerin an die Euro-Länder, sich an die Regeln zu halten. Wer darauf setze, Probleme allein durch neue Schulden zu lösen und vorherige Verpflichtungen zu missachten, der stelle den Euro-Raum infrage, sagte Merkel. Der Euro könne nur funktionieren, wenn jedes einzelne Mitglied die Verantwortung für tragfähige Finanzen erfülle. Merkel nannte kein Land beim Namen. Doch streitet sich die EU-Kommission derzeit mit Italien über den Staatshaushalt 2019, der eine wesentlich höhere Verschuldung vorsieht als vorher vereinbart.

Merkel fordert Bekenntnis zum Rechtsstaat

Merkel redete den Mitgliedsländern auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit ins Gewissen:

"Wer rechtsstaatliche Prinzipien in seinem Land aushöhlt, wer die Rechte der Opposition und der Zivilgesellschaft beschneidet, wer die Pressefreiheit einschränkt, der gefährdet nicht nur die Rechtsstaatlichkeit in seinem eigenen Land, sondern er gefährdet die Rechtsstaatlichkeit von uns allen in ganz Europa.“ Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

Gegen Polen und Ungarn hat die EU bereits Sanktionsverfahren wegen der mutmaßlichen Bedrohung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten eingeleitet. Auch Rumänien hat die EU-Kommission am Dienstag erhebliche Defizite in Bereichen wie Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung bescheinigt.

Vermutlich rechtsextreme Abgeordnete stören mit Buhrufen

Bei ihrer Rede wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel massiv von Buhrufen gestört. Nach Angaben von Abgeordneten im Saal kamen die Protestrufe überwiegend von rechtsextremen Parlamentariern. Auch Abgeordnete der EU-kritischen britischen UKIP hätten sich beteiligt, berichteten Teilnehmer.

"Brauchen wir einen Tierarzt im Saal?"

Merkel sagte nur: "Dass ich den Kern getroffen habe, zeigt sich an dem Protest. Das ist schön und ehrenvoll." Parlamentspräsident Antonio Tajani fragte rhetorisch: "Brauchen wir vielleicht einen Tierarzt in diesem Saal?"