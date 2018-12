vor 21 Minuten

Merkel ruft Erdogan zu Zurückhaltung in Syrien auf

Die Türkei will militärisch gegen Kurden im Norden Syriens vorgehen. Bundeskanzlerin Merkel hat Präsident Erdogan deshalb zur Besonnenheit aufgerufen. Einig waren sich beide in der Einschätzung, dass der IS noch nicht besiegt ist.