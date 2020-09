Merkel: Knallharte Worte im Fall Nawalny – folgen Sanktionen?

Nicht selten sind es die Schlusssätze, die am längsten nachhallen. So war es auch mit jenem Satz, den die Kanzlerin ganz am Ende ihrer gut dreiminütigen Erklärung zu den jüngsten Erkenntnissen im Fall Nawalny sagte: "Das Verbrechen an Alexej Nawalny richtet sich gegen die Grundwerte und Grundrechte, für die wir eintreten."

Von diplomatischer Zurückhaltung kann keine Rede mehr sein. Nachdem für die Bundesregierung nun zweifelsfrei erwiesen ist: Es war ein Angriff auf den wohl prominentesten aller Kreml-Kritiker, auf Alexej Nawalny. Und es war ein Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe, der hier zur Anwendung kam. Ein Nervengift also, das von sowjetischen Forschern zu Zeiten des Kalten Kriegs entwickelt wurde.

Merkel: "Es stellen sich schwerwiegende Fragen"

Merkel sagte: "Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss."Auch wenn die Kanzlerin den Namen des russischen Präsidenten Putin nicht nannte – deutlicher lässt sich die Erwartungshaltung an Moskau kaum in Worte fassen.

Die Frage aber ist: Was ist, wenn Russland diese Erwartungen enttäuscht - und eben keine Antworten liefert? Man werde, erklärte Außenminister Heiko Maas, auch die Partner in EU und NATO über die neuesten Erkenntnisse informieren: "Wir werden in den nächsten Tagen in Europa darüber beraten, wie wir darauf angemessen reagieren können." Darüber werde man auch im Lichte dessen entscheiden, wie Russland sich nun verhalte.

Wenn Sanktionen: Welche? Und gegen wen?

Ohne Zweifel wird man sich in Berlin wie in Brüssel nun mit dem Thema Sanktionen befassen müssen. Was weitere Fragen nach sich zieht: Wenn ja, welche? Gegen wen? Und zieht die EU da geschlossen mit? Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert, dass die Bundesregierung nun das deutsch-russische Pipeline-Projekt NordStream2 abbrechen müsse.

Das Nervengift, das hier angewandt worden ist, kann man nicht in der Drogerie kaufen, so die Grünen-Politikerin. "Es ist ganz klar, dass hier die mafiösen Strukturen Putins dahinterstecken." Deswegen brauche es eine klare Antwort.

Deutsch-russische Ostsee-Pipeline jetzt schwer zu rechtfertigen

Fest steht, dass die noch nicht ganz fertig gebaute Ostsee-Pipeline vor den ohnehin kritischen EU-Partnern in Osteuropa - und den USA sowieso – noch schwieriger zu rechtfertigen sein wird. Der Linken-Politiker Jan van Aken hingegen, der einst auch Biowaffen-Inspekteur für die Vereinten Nationen war, warnt vor zu schnellen Schlüssen:.

"Das ist ganz sicher eine Geheimdienstoperation, das macht man nicht mal so eben mit Nowitschok. Und wenn Geheimdienste im Spiel sind, glaube ich nicht viel. Da kann alles mögliche passiert sein." Jan van Aken, Linken-Politiker

Auch Ex-Doppelagent Sergej Skripal mit Nowitschok vergiftet

Brisant ist: Auch der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal war im März 2018 britischen Behörden zufolge mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Damals reagierte die EU mit Sanktionen: Zunächst mit der Ausweisung von Diplomaten, später auch mit Einreiseverboten und Vermögenssperren gegen die Spitze des russischen Militärgeheimdienstes GRU.

Damals war der Angriff allerdings nicht wie bei Nawalny in dessen Heimat Russland, sondern in Großbritannien – also auf dem Boden der EU - erfolgt. Doch dass der Fall Nawalny zum Politikum auch für die Bundesregierung werden würde, war spätestens klar, seit die auf dessen Behandlung in der Berliner Charité hinwirkte. Und nun – seit ein Speziallabor der Bundeswehr dessen Vergiftung feststellte, erst Recht.

Merkel: "Die Welt wartet auf Antworten"

"Das Schicksal Alexej Nawalnys hat weltweite Aufmerksamkeit erlangt. Die Welt wird auf Antworten warten", sagt Kanzlerin Merkel. Die Frage ist, ob die Welt diese Antworten aus Moskau wirklich bekommt.