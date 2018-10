Merkel kandidiert nicht mehr als CDU-Vorsitzende

CDU-Chefin Angela Merkel will beim CDU-Parteitag Anfang Dezember nach 18 Jahren an der Spitze ihrer Partei nicht mehr für das Amt als Vorsitzende kandidieren. Das erfuhr der Bayerische Rundfunk aus Parteikreisen. Merkel zieht damit Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Hessen. Bundeskanzlerin will Merkel nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aber bleiben.

Bisher hatte Merkel immer darauf bestanden, dass beide Ämter zusammengehören. Sie hatte erst Ende September - vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen - durchblicken lassen, dass sie beim Parteitag erneut für den Vorsitz antreten wolle. "Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert", sagte sie bei einer Veranstaltung der "Augsburger Allgemeinen".

Merz als Nachfolger im Gespräch

Die Nachfolge an der Parteispitze könnte auf dem CDU-Parteitag vom 6. bis 8.Dezember in Hamburg geregelt werden. Für den Vorsitz kandidieren will der frühere Unionsfraktions-Vorsitzende Friedrich Merz. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus dem Umfeld von Merz. Mehrere CDU-Politiker sagten in Berlin zugleich aber, man müsse jetzt abwarten, welche Kandidaten noch in Frage kämen.

Der 62-jährige Jurist und Finanzexperte Merz stand von 2000 bis 2002 an der Spitze der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU - bis Merkel ihn aus diesem Amt verdrängte. Merz gilt nach wie vor als ein Kopf der Konservativen in der Partei. Die CDU-Spitze kommt an diesem Sonntag zu einer länger geplanten Vorstandsklausur zusammen.

Konsequenz aus Wahlschlappen

Wie zuvor schon in Bayern fuhr die Union am Sonntag in Hessen zweistellige Verluste ein. In der CDU wurde danach der Ruf nach personellen Konsequenzen laut. Im Laufe des Tages wollen die Parteigremien in Wiesbaden und Berlin über Konsequenzen aus dem Ergebnis beraten.

Bei der Wahl verlor die CDU mit Ministerpräsident Volker Bouffier an der Spitze laut vorläufigem amtlichem Endergebnis 11,3 Punkte im Vergleich zur Wahl 2013 und kam noch auf 27,0 Prozent. Nur dank der hohen Zugewinne der Grünen ist eine Fortsetzung des seit 2013 regierenden schwarz-grünen Bündnisses in Hessen knapp möglich. Daneben kommen auch CDU und SPD sowie SPD, Grüne und FDP rechnerisch auf eine Mehrheit.

CDU-Politiker wollen rasche Nachfolge-Regelung

Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring hat die Bereitschaft von Kanzlerin Angela Merkel, auf den Parteivorsitz zu verzichten, als "Zeitenwende" bezeichnet. Es sei wichtig, dass es nun nicht zu langen Personaldebatten in der CDU komme. Es müsse eine "klare Perspektive" geben. Auch der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann rief seine Partei auf, Merkels Nachfolge im Parteivorsitz rasch zu klären. Es komme jetzt darauf an, "dass wir nicht in endlose Personaldiskussionen hineinschlittern".

Der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hält die Trennung von CDU-Parteivorsitz und Kanzlerschaft für möglich. Für eine "Übergangsphase" sei dies immer denkbar.

FDP-Chef Lindner fordert Neuwahlen

FDP-Chef Christian Lindner forderte von Merkel, nicht nur den Parteivorsitz niederzulegen, sondern auch ihre Kanzlerschaft zu beenden. "Frau Merkel gibt das falsche Amt ab", sagt Lindner in Berlin. Die Regierung werde dadurch nicht stabiler und das "Siechtum" der großen Koalition werde nur verlangsamt. Wenn Merkel schon als Parteichefin gehe, "dann sollte die CDU auch den Weg frei machen für einen neuen Anfang in der Regierung oder eine neue Wahl in Deutschland".

Gauland: CDU für AfD auch ohne Merkel kein Partner

Die AfD sieht in der Union auch nach dem erwarteten Verzicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel auf den CDU-Vorsitz noch keinen künftigen Partner. Es gebe noch eine Menge in der CDU, "das sich verändern muss, um überhaupt eine Chance für eine Zusammenarbeit mal in ferner Zukunft zu bieten", sagte AfD-Chef Alexander Gauland in Berlin: "Es ist ja nicht so, dass Frau Merkel nun sozusagen die alleinige Politikvertreterin einer Richtung ist, die wir für völlig verfehlt halten."

Nahles: Kein Wechsel an SPD-Spitze

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ausgeschlossen, dass - wie bei der CDU - auch bei den Sozialdemokraten ein Wechsel im Parteivorsitz anstehen könnte. "Eine personelle Neuaufstellung ist nicht in Rede in der SPD", sagt Nahles vor Journalisten. Den angekündigten Verzicht von CDU-Chefin Angela Merkel auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz wollte Nahles vorerst nicht kommentieren.

Pressestatements live auf BR24

Angela Merkel will sich um 13 Uhr bei einer Pressekonferenz äußern, Andrea Nahles will das um 14 Uhr tun. Beide Pressekonferenzen können Sie hier bei BR24 live verfolgen.