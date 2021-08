Merkel in Kiew - Noch kein Abschied

Viel Zeit bleibt der Kanzlerin nicht mehr. Aber die – daran hat sie bei ihrem Besuch in Kiew keinen Zweifel gelassen – will sie nutzen. Überraschend schlug sie nach ihrem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten einen neuen Normandie-Gipfel vor. Ein Treffen der Staats- und Regierungschefs Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands. Mit dem Ziel, dem festgefahrenen Friedensprozess in der Ostukraine neues Leben einzuhauchen.

Kaum eine Vereinbarung umgesetzt

Das würde Fortschritte bringen, sagte Merkel in Kiew. Dabei müsste es in erster Linie darum gehen, den brüchigen Waffenstillstand wieder zu stabilisieren der eigentlich als Basis für weitere Schritte dienen soll.

Von den Vereinbarungen aber, bedauerte Merkel, sei bislang kaum etwas dauerhaft und wirklich nachhaltig umgesetzt worden. Weil es immer wieder um dieselben Fragen gehe. Und um strukturelle Probleme bei den Verhandlungen.

Deutschland soll Druck auf Moskau ausüben

Weil wir gemeinsam mit der Ukraine sehen, dass Russland in den Konflikt intensiv involviert ist, und deshalb direkte Gespräche mit den nicht legitimierten Autoritäten der Separatisten von der Ukraine abgelehnt werden.

Eine Einschätzung, die in Kiew gern gehört wird. Der ukrainische Präsident forderte die deutsche Regierung auf, auch weiter Druck auf Russland auszuüben.

Zankapfel Nord Stream 2

Viel Druck muss es aus Sicht Selenskyjs auch mit Blick auf die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 geben:

"Wir betrachten dieses Projekt ausschließlich unter dem Aspekt der Sicherheit und sehen es als gefährliche geopolitische Waffe des Kreml." Wolodymyr Selenskyj, ukrainischer Staatschef

Es sei nicht richtig, von einem reinen Wirtschaftsprojekt zu reden, kritisierte Selenskyj. Es sei eine Frage der Sicherheit. Vor allem für die Ukraine, die die Risiken trage.

Ukraine wird noch angreifbarer

Kiew fürchtet, seine Rolle als wichtiges Transitland zu verlieren, wenn künftig Gas zu günstigeren Konditionen durch die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline transportiert wird. Ein Wegfall der Einnahmen der Transitgebühren würde das finanziell schon angeschlagene Land noch angreifbarer machen.

Eine Sorge, die die Kanzlerin bislang auch mit politischen Garantie-Versprechen, die gemeinsam mit den USA erarbeitet wurden, nicht zerstreuen konnte.

Wasserstoffpartnerschaft geplant

Kanzlerin Merkel betonte, dass sie sich auch bei ihrem Besuch im Kreml noch einmal für eine Verlängerung des Gas-Transit-Vertrages über 2024 hinaus starkgemacht habe. Es sei wichtig, jetzt direkt mit Verhandlungen zu beginnen.

Parallel wollen Deutschland und die Ukraine gemeinsame Projekte im Bereich grüner Technologen und erneuerbarer Energien starten. Im Gespräch sei eine Wasserstoff-Partnerschaft.