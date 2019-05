An einer Stelle ihrer Rede vor Absolventen der Harvard-Universität, Professoren und ehemaligen Studenten wirbt Merkel für Wahrhaftigkeit.

"Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Merkel grenzt sich von Trump ab

Selbst wenn die Kanzlerin diesen Satz ihrer Rede als allgemeine Warnung gemeint haben sollte: Tausende Zuhörer im Bibliothekspark der Eliteuni verstehen die Worte als Kritik an US-Präsident Trump. Sie antworten mit Applaus.

Merkel hatte sich den gesamten Tag Zeit genommen: In der Früh war sie mit Absolventen, Professoren und Ehrengästen in den Park zwischen Bibliothek und Gedächtniskirche eingezogen. Die Stimmung ist ausgelassen, aber nicht albern.

Harvard-Studenten sprechen über soziale Ungerechtigkeit

Die Reden der Studenten stellen die Frage nach der Chancengleichheit. Genesis De Los Santos erzählt zum Beispiel, wie sie allein mit ihrer Mutter in einem benachteiligten Stadtteil in Boston aufgewachsen ist, gar nicht weit weg von Harvard: "In den Sozialwohnungen in South Street leben wie in Harvard viele Träumer, zukünftige Anführer und Künstler. Der einzige Unterschied liegt in verfügbaren Chancen."

In Harvard wird die Kanzlerin gefeiert

Die Universität ist kein Abbild der Vereinigten Staaten, auch wenn sie sich mit Stipendien bemüht, Studenten aus allen Teilen der Gesellschaft und aus der ganzen Welt zu erreichen. Harvard steht gern für das liberale, weltoffene Amerika. Amerikaner, die glauben, all das in Merkel zu erkennen, was sie bei der Trump-Administration vermissen. Also das Eintreten für Werte und Demokratie, für Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit.

"Der Klimawandel bedroht die natürlichen Lebensgrundlagen. Er und die daraus erwachsenden Krisen sind von Menschen verursacht. Also können und müssen wir alles Menschenmögliche tun, um die Menschheitsherausforderung wirklich in den Griff zu bekommen." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Einige Verdienste werden Merkel auch angedichtet

Die Verehrung für die Kanzlerin treibt erstaunliche Blüten an diesem Nachmittag. So zum Beispiel als die Präsidentin der Vereinigung ehemaliger Studenten, Wang, vermeintliche Erfolge von Merkel aufzählt: "Während ihrer Regierungszeit hat sie Deutschlands ersten Mindestlohn verabschiedet. Sie schloss Deutschlands Atomkraftwerke nach der Katastrophe von Fukushima. Und trat für Gleichbehandlung der Ehe ein."

Sowohl die Einführung des Mindestlohns in Deutschland als auch die Ehe für alle hatte Merkel lange Zeit abgelehnt. Den Ausstieg aus der Atomkraft wollte sie ursprünglich rückgängig machen. Die Universitätszeitung schreibt, Merkel erhalte die Ehrendoktorwürde auch für ihre Flüchtlingspolitik – eben jene Politik, für die sie in Deutschland heftige Kritik einstecken musste.

Merkel spricht über Ende ihrer Kanzlerschaft

Merkel macht in Harvard mehrmals in ihrer Rede deutlich, dass ihre Zeit als Kanzlerin bald zu Ende geht.

"Ich glaube, dass wir immer wieder bereit sein müssen, Dinge zu beenden, um den Zauber des anfangs zu spüren und Chancen wirklich zu nutzen." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Sie fordert die Studenten auf, bestehende Mauern einzureißen. Dann könne man alles schaffen. Da war es wieder. Das "Wir schaffen das" von früher. Und dafür war sie schließlich auch nach Harvard eingeladen worden.