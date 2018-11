Merkel in Chemnitz: Basketball und Bürgergespräch

Knapp drei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschkubaners in Chemnitz ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch in der sächsischen Stadt. Sie traf sich bereits mit Spielern und Trainern des Basketball-Zweitligisten "Niners", anschließend sprach sie mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) und Kommunalpolitikern.

Das Treffen der Politiker fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, auch die Gespräche mit den Basketballern in einer Sporthalle waren nicht öffentlich. Danach spricht die scheidende CDU-Chefin auf einem Leserforum der Regionalzeitung "Freie Presse" mit Bürgern. Das Treffen findet in einer Halle nahe der Polizeidirektion statt. Gleichzeitig demonstrieren rechtsgerichtete Gruppen.

Merkel räumt Fehler ein

Die Kanzlerin erklärte erneut, die Bundesregierung habe in der Flüchtlingspolitik Fehler gemacht. "Die Fehler liegen aber nicht darin, dass man den Flüchtlingen kurzfristig geholfen hat, sondern darin, dass man sich nicht rechtzeitig um die Herkunftsländer und um die Herkunftsregion gekümmert hat", sagte sie in der Gesprächsrunde. Sie bedauerte, dass es "bei der Anerkennung sicherer Herkunftsländer keine Fortschritte" gebe.

Zur Kriminalität unter Flüchtlingen sagte Merkel: "Es passieren viele schreckliche Dinge. Bei allen, die straffällig werden, müssen wir handeln." Sie denke aber auch, dass die Aufregung und Erregung darüber nicht rechtfertige, weitere Straftaten zu begehen. Strafverfolgung sei Aufgabe der Polizei in einem Rechtsstaat.

"Das ist der falsche Ton"

"Ich will mal hören, was die Kanzlerin zu sagen hat zu den Vorkommnissen in Chemnitz und ob das letzten Endes reinigend wirkt, was die Kanzlerin zu sagen hat", sagte ein Besucher des Bürgergesprächs dem MDR. Ein anderer sagte: Ich habe schon erlebt, dass die Kanzlerin nicht immer nett empfangen wurde. Das finde ich nicht richtig. Das ist der falsche Ton."

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hatte zuvor von einer Polarisierung auf allen Ebenen der Gesellschaft und in der gesamten Republik gesprochen. "Was in Chemnitz geschehen ist, hat sogar die Bundesregierung vor eine Zerreißprobe gestellt."

Merkels Besuch als zu spät kritisiert

Zu Merkels Besuch sagte sie, es lasse sich noch nicht sagen, ob dieser mehr als eine Geste sei. "Entscheidend dafür ist, ob die Bundeskanzlerin einen Beitrag dazu leisten kann zu zeigen, dass Chemnitz anders ist als der vielfach transportierte Eindruck der vergangenen Wochen", erklärte Ludwig. Sie kritisierte den Besuch der Kanzlerin in Chemnitz als viel zu spät. Eine Sprecherin von Merkel erklärte, die Kanzlerin werde fünf Stunden da sein - und es brauche einige Zeit, einen so umfangreichen Termin zu planen.

Chemnitz war nach der tödlichen Messerattacke am Rande des Stadtfestes Ende August in die Schlagzeilen geraten, als es dort zu gewaltsamen Ausschreitungen kam. Rechtsextremisten und Rechtspopulisten hatten die Gewalttat für ihre Zwecke instrumentalisiert. Nach der Tat sitzt ein Syrer in Haft, ein Iraker ist wieder frei. Ein weiterer Iraker ist laut Staatsanwaltschaft noch immer auf der Flucht.