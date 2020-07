Merkel in Brüssel: "Ich glaube an Europa"

Der Termin in Brüssel war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wichtig. Zeit und Ort ihrer ersten Reise seit Ausbruch der Pandemie waren genau gewählt. Dass Merkel schon eine Woche nach der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft den obligatorischen Besuch im Europaparlament absolvierte, zeigt: Die Kanzlerin meint es ernst und möchte keine Zeit verlieren.

Merkel: Wiederaufbauplan erfordert hohe Kompromissbereitschaft

Entsprechend deutlich war der Appell bei der Vorstellung der Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft. An erster Stelle steht der Wiederaufbauplan, hier hofft Merkel noch in diesem Sommer auf eine Einigung: "Das wird noch viel Kompromissbereitschaft von allen Seiten einfordern." Unter möglichen Verzögerungen, so Merkel, "würden nur die Schwächsten leiden".

Wie der Wiederaufbauplan genau aussehen soll, ist das große Thema auf dem EU-Sondergipfel Ende nächster Woche. Als Verhandlungsbasis gilt der Vorschlag von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ein Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro vorgeschlagen hatte. Merkel wiederum warb in ihrer Rede für den gemeinsamen Vorschlag mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser sieht die "beispiellose Summe" von 500 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Rettung stark betroffener EU-Staaten vor.

Merkel: Blanker Populismus wurde bloß gestellt

Unabhängig von Höhe und Details des Wiederaufbauplans betonte Merkel die Bedeutung von Einigkeit und Kooperation in Krisenzeiten. Blanken Populismus sehe sie durch die Corona-Pandemie als entblößt an: "Mit Lüge und Desinformation lässt sich die Pandemie nicht bekämpfen, genauso wenig mit Hass und Hetze". Dem Fakten leugnenden Populismus seien seine Grenzen aufgezeigt worden. In vielen Mitgliedsstaaten "warten die EU-Gegner nur darauf, die Krise für ihre Zwecke zu missbrauchen".

Europaparlament stellt Bedingungen

Auch die weiteren Schwerpunkte der deutschen Ratspräsidentschaft erlauben keinen Aufschub. Der Wiederaufbaufonds ist eng verknüpft mit dem EU-Haushalt. Dieser wird in einem mehrjährigen Finanzrahmen durchgeplant – die nächste Laufzeit beginnt 2021 für eine Dauer von sieben Jahren. Das Europaparlament hat beim Thema Haushalt das letzte Wort und deswegen bereits angekündigt: Sollten konkrete Bedingungen des Parlaments – wie etwa die Forderung nach einer Digitalsteuer – nicht erfüllt werden, würde man dem Haushalt nicht zustimmen. Damit könnte das Parlament sowohl den mehrjährigen Finanzrahmen, als auch den Wiederaufbaufonds blockieren.

Die Einigung über die Finanzen der EU muss bis Ende des Jahres genauso stehen, wie die Brexit-Verhandlungen. Seit Premier Boris Johnson die Frist auf eine Verlängerung des Übergangszeitraumes verstreichen ließ, bleiben nur zwei Optionen: Entweder gelingt ein Kompromiss in Form eines Abkommens mit der EU, ansonsten droht der "harte Brexit" – also ein ungeordneter Austritt aus der Staatengemeinschaft am Ende des Jahres.

Unterstützung für den "Green Deal"

Der Klimaschutz, die Digitalisierung und eine gemeinsame Asylpolitik bilden die vierte Säule des Programms der deutschen Ratspräsidentschaft. Mit Verweis auf Ursula von der Leyens "Green Deal" erklärte Merkel: "Ich bin überzeugt, dass eine globale Lösung des Klimawandels nur möglich ist, wenn Europa eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnimmt". Die Strategie der Kommission sei daher eine wichtige Leitlinie. Mit dem "Green Deal" verfolgt Brüssel das Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent umzugestalten.

Merkel "überzeugt von Europa"

Im Hinblick auf die Zukunft Europas zeigte sich Merkel zum Abschluss optimistisch: "Ich glaube an Europa. Ich bin überzeugt von Europa – nicht nur als Erbe der Vergangenheit, sondern als Hoffnung und Vision für die Zukunft."

Ein Treffen mit Ratspräsident Charles Michel bildete den Abschluss von Merkels Reise. Wenn die Kanzlerin nächste Woche für den EU-Gipfel nach Brüssel zurückkehrt, wird ein neuer Kompromiss-Vorschlag von Michel erwartet. Gelingt eine Einigung über den Wiederaufbauplan und den EU-Haushalt, kann Merkel die Weichen der Ratspräsidentschaft schon in den ersten Wochen auf Erfolg stellen.