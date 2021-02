Merkel im Elterndialog: Grundschulen als erstes öffnen

Hier geht es zur Videokonferenz der Bundesregierung

"Die Bundeskanzlerin im Gespräch" nennt die Bundesregierung ihre neue Internet-Videokonferenz. Es ist ein durchaus emotionaler Austausch von Meinungen und Erfahrungen. Eine Mutter und Helferin des Katholischen Frauendiensts in Wattenscheid ist den Tränen nahe, als sie berichtet, wie der Lockdown bei Flüchtlingskindern, die nicht schreiben und lesen und wenig Deutsch können, alte Wunden aufreißt.

Doch es sind auch Familien in "ganz normalen" Verhältnisse, bei denen seit einem Jahr nichts mehr normal läuft. "Wir sind emotional am Limit", sagt eine Mutter. Ein Vater: "Die Ressourcen sind aufgebraucht".

Kontaktarmut und Baustellen-Stress

Zur Sprache kommen die bekannten Sorgen - Geld- und Existenznöte, zusammenbrechende Internetverbindungen, Notbetreuungsangebote, die überfüllten "Verwahranstalten" gleichen - aber auch die Vielzahl spezieller, persönlicher Probleme. "Wir leben wie Fremde zusammen", erzählt eine Frau über die Kontaktsperre in ihrem Mehrgenerationenhaushalt. "Die Großeltern bleiben auf ihrem Stockwerk, wir auf unserem. Mehrfach geht es um die "Lagerkoller"-Erfahrung in zu engen Wohnungen - einmal auch um Nachbarn, die den Lockdown nutzen, um ihre Wohnung in eine lärmintensive Baustelle zu verwandeln.

Sie selbst habe ja keine Kinder, räumt die Kanzlerin ein, bemüht sich aber, Mut zu machen: "Ich vermute mal, dass es auch schöne Momente gibt." Und: "Mit jedem Tag, an dem die Sonne wieder etwas höher kommt, steigt die Chance, dass das Leben normaler wird." Zugleich wirbt Merkel um Verständnis dafür, dass es schnelle Erleichterungen nicht geben könne. "Wir wollen nicht auf- und gleich wieder zumachen".