Merkel hält Ausgangsbeschränkungen für wirksames Mittel

Bild

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den jüngsten Bund-Länder-Gipfel zum Vorgehen in der Corona-Pandemie als "Zäsur" bezeichnet. So könne es nicht weitergehen, sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will".

© BR

Bildrechte: dpa-Bildfunk/Wolfgang Borrs