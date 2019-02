Merkel gegen Macron: Worum es beim Nord-Stream-Streit geht

Im europäischen Streit über neue Rechtsvorschriften gegen die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 haben Deutschland und Frankreich einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Er soll es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ermöglichen, zusätzliche Auflagen zu erlassen, ohne die Zukunft des Projekts infrage zustellen.

Demnach soll für Pipelines mit Nicht-EU-Staaten das europäische Land zuständig sein, wo die Leitung erstmals auf das europäische Netz trifft. Näheres ist bisher nicht bekannt.

Warum meldet Frankreich bei Nord Stream 2 jetzt Bedenken an?

Der Sinneswandel kam überraschend. Bislang hatte Präsident Macron das Pipeline-Projekt komplett unterstützt, auch weil mit dem Ölkonzern Total ein französisches Unternehmen am Bau beteiligt ist.

Jetzt heißt es: Man wolle nicht die Abhängigkeit von Russland auf dem Energiesektor verstärken, Nord Stream 2 werfe strategische Probleme im angespannten Verhältnis zu Moskau auf. Beobachter vermuten, dass die USA im Hintergrund Druck auf Frankreich gemacht haben. Washington ist seit langem gegen die Pipeline, unter anderem weil die USA eigenes Flüssiggas nach Deutschland verkaufen wollen. Auch über einen Zusammenhang mit neuen Sanktionsdrohungen gegen Russland wird spekuliert: Sie könnten den in Russland sehr aktiven Ölkonzern Total empfindlich treffen und Frankreich womöglich zu einem Sinneswandel bewegt haben.

Wie wahrscheinlich ist ein Stopp des Projekts?

Ein vollständiges Aus für die Trasse durch die Ostsee ist unrealistisch – schon allein, weil rund ein Drittel der Unterwassergasleitung fertig ist und viele Milliarden investiert wurden. Politisch stoppen lässt sich Nord Stream 2 ohnehin nicht mehr.

Allerdings: Entscheidend ist, wie die EU-Gasrichtlinie geändert wird. Die EU-Kommission will, dass Gaslieferung und Netzbetrieb künftig unternehmerisch getrennt werden. Bei Nord Stream 2 liegt derzeit beides in der Hand des russischen Energiekonzerns Gazprom. Würde die EU-Richtlinie tatsächlich nach dem Willen der Kommission geändert, müsste sich Gazprom entscheiden: Entweder als Gaslieferant oder Betreiber der Pipeline auftreten. Das würde das Projekt wirtschaftlich weniger interessant machen.

Was erhofft sich Deutschland von der Pipeline?

Die Bundesregierung sieht mit dem Ausstieg aus Atomenergie und Kohle weiterhin Bedarf an russischem Gas. Moskau gilt als verlässlicher Lieferant. Bundeskanzlerin Merkel hat lange argumentiert, es handle sich um ein rein wirtschaftliches Projekt. Erst im vergangenen Jahr räumte sie ein, dass es "auch politische Faktoren" gebe. Die sind tatsächlich groß: Der Bau der zusätzlichen direkten Gasleitung von Russland nach Deutschland etwa betrifft unter anderem die Ukraine. Sie bekommt derzeit Transitgebühren für Gastransporte durch ihr Gebiet, die eine wichtige Einnahmequelle sind.

Auf übergeordneter Ebene spielt die Sorge Europas eine Rolle, zu abhängig von russischem Gas zu werden – die EU-Kommission ist deshalb gegen Nord Stream 2.

Welche Erwartungen hat Russland?

Das Projekt ist für Russland von enormer Bedeutung. Deutschland ist der weltweit größte Importeur von Gas: Rund 125 Milliarden Kubikmeter sind es im Jahr, das entspricht rund 40 Prozent der gesamten Einfuhr. Auch die Europäische Union ist ein wichtiger Partner und kauft etwa ein Drittel ihres gesamten Gasbedarfs in Russland. Das Land selbst investiert ebenfalls kräftig in Nord Stream 2: Insgesamt sind es rund zehn Milliarden Euro. Einziger Anteilseigner ist derzeit formal Gazprom, dazu gehören aber zahlreiche "Unterstützer" aus mehreren europäischen Ländern.

Wie weit ist der Bau von Nord Stream 2?

Rund 2.400 Kilometer Rohre sollen zwischen Russland und Deutschland verlegt werden – von den gigantischen Gasfeldern der sibirischen Jamal-Halbinsel bis an die deutsche Küste bei Greifswald. Hier soll das Gas ab Ende des Jahres in die europäischen Netze eingespeist werden. Der Großteil der Leitung wird auf dem Grund der Ostsee verlegt, entlang der bereits bestehenden Pipeline namens Nord Stream 1, die seit 2012 in Betrieb ist. Die neuen Rohre können laut Betreiber maximal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr transportieren – damit lassen sich etwa 26 Millionen Haushalte beheizen.