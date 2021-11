Merkel fordert "nationale Kraftanstrengung" gegen vierte Welle

In ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast mahnt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel eindringlich dazu, gegen Corona vorzugehen. Sie fordert mit Blick auf die Auffrischungsimpfungen eine "nationale Kraftanstrengung unter großem Zeitdruck". Hier sei in den letzten Monaten "zu wenig, enttäuschend wenig geschehen". Die Booster-Impfungen seien aber eine "reale Chance, die schwere Herbst- und Winterwelle der Pandemie zu brechen", sagte die Kanzlerin.

Merkel betonte: "Es sind sehr schwierige Wochen, die vor uns liegen." Durch die Impfung könne jeder etwas beitragen: "Wir müssen nur zugreifen, schnell zugreifen. Ich bitte Sie: Machen Sie mit, und versuchen Sie, auch Verwandte und Freunde zu überzeugen."

Merkel warnt: Krankenhäuser "am Rand der Überforderung"

Das sei besonders wichtig vor dem Hintergrund der Überlastung von Krankenhäusern in manchen Regionen. Jeder Kranke solle die bestmögliche Behandlung bekommen, so Merkel. "Doch genau das ist in den am schwersten von Corona betroffenen Landkreisen jetzt schon nicht mehr möglich. Die Stationen sind voll, Patienten müssen an andere Orte verlegt werden. Operationstermine werden abgesagt. Ärzte und Pflegekräfte, denen der letzte Pandemiewinter noch in den Knochen steckt, stehen schon wieder am Rand der Überforderung", sagte Merkel.

Gemeinsamer Schwellenwert für zusätzliche Maßnahmen gefordert

Vor dem Bund-Länder-Treffen am kommenden Donnerstag rief Merkel die Länder zum gemeinsamem Handeln auf: "Es hat uns immer geholfen, wenn Bund und Ländern vorgehen und sich zu einheitlichen Regeln verpflichten." Konkret fordert die Kanzlerin, Bund und Länder müssten sich "sehr schnell" auf einen Schwellenwert beim Hospitalisierungsindex einigen, der aussagt, wieviele Corona-Patienten in den Krankenhäusern liegen.

Ab dem gemeinsamen Schwellenwert müssten dann "jeweils entsprechend der regionalen Infektionswerte verbindlich über die bisher geltenden Maßnahmen hinaus zusätzliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie" ergriffen werden. "Dieser Schwellenwert muss klug gewählt werden, damit die notwendigen Maßnahmen nicht zu spät ergriffen werden", so Merkel.