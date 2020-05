Merkel: "Europa ist nicht neutral"

Die transatlantischen Beziehungen – für Angela Merkel sind sie ein zentraler, tragender Pfeiler der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. So formuliert sie es in ihrer Grundsatzrede, per Video zugeschaltet in die Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Zusammenarbeit mit den USA beschreibt Merkel als "schwieriger als wir uns dies wünschen würden". Und dennoch: Diese Verbindung zu erhalten und zu stärken, das sei im ureigenen deutschen und europäischen Interesse. "Wir sollten nie vergessen, dass Europa nicht neutral ist. Europa ist Teil des politischen Westens."

Zwei Seiten einer Medaille

Es ist ein Bekenntnis der Bundeskanzlerin zur transatlantischen Freundschaft mit dem "wichtigsten Partner Europas". Allerdings verbindet Merkel dieses Bekenntnis mit dem Appell an die anderen EU-Staaten, sich weiterzuentwickeln. Wenn Europa "seine Werte auf der Welt behaupten" wolle, müsse es sein "Schicksal in die eigenen Hände nehmen und als verlässlicher Partner der westlichen Interessengemeinschaft agieren". Das, so Merkel, seien die "zwei Seiten einer Medaille".

Unverhohlene Kritik an Russland

Mit Blick auf Russland wirbt Merkel weiter für einen "kritisch-konstruktiven Dialog", wobei ihre Kritik recht deutlich ausfällt. Die Bundeskanzlerin wirft der russischen Führung vor, wiederholt gemeinsame Werte und Regeln wie die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt zu haben. Und sie nennt Beispiele: die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, Unterstützung von "Marionettenregimen in Teilen der Ost-Ukraine", Angriffe mit "hybriden Mitteln" auf westliche Demokratien, auch auf Deutschland. Merkel sieht trotzdem Gründe, gute Beziehungen zu Russland anzustreben: die geografische Nähe, die gemeinsame Geschichte, wechselseitige Wirtschaftsbeziehungen.

Corona: Kleines Virus, große Wirkung

Die Bundeskanzlerin ist davon überzeugt, dass die Folgen der Corona-Pandemie die europäische Außen- und Sicherheitspolitik auf unbestimmte Zeit maßgeblich prägen wird. Bei der Beschreibung des Zusammenhangs schimmert bei Merkel dann kurz die Naturwissenschaftlerin durch: "Ein Virus mit einem Durchmesser von 140 Nanometern hat eine globale Wirkungsmacht entfaltet."

Alles anders als geplant

Fast schon ungläubig blickt Merkel in ihrer Rede zurück: Noch vor wenigen Wochen habe sich die Eurozone auf solidem wirtschaftlichem Wachstumskurs befunden, Deutschland habe auf das sechste Jahr mit ausgeglichenem Bundeshaushalt zugesteuert, die Europäer hätten quer durch Europa reisen können, ohne Grenzkontrollen und ohne Mundschutz. Jetzt müsse man aus Fürsorge Distanz halten. Dabei sei es doch gerade jetzt so wichtig, dass "die europäische Familie näher zusammenrückt". Das Coronavirus hat laut Merkel "alles auf den Kopf gestellt", auch die Planungen für die deutsche Ratspräsidentschaft.

Deutschland als Koordinator

Diese EU-Ratspräsidentschaft beginnt am 1. Juli und dauert ein halbes Jahr. Das ist ein rotierendes System für alle Mitgliedsländer, wir waren vor 13 Jahren das letzte Mal an der Reihe. Der Erfolg einer Ratspräsidentschaft steht und fällt mit dem taktischen Geschick der Regierungsmitglieder und der Administration.

Es geht darum, inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und Kompromisse zu verhandeln, mit denen alle leben können. Die Corona-Pandemie hat die Pläne ordentlich durcheinandergewirbelt. Schon ist von einer deutschen "Corona-Ratspräsidentschaft" die Rede, bei der es vor allem um zwei innereuropäische Dinge gehe: Erst die Krise meistern und dann die Wirtschaft wieder anschieben.