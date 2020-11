Merkel ermuntert zum Durchhalten in der Coronapandemie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) blickt in ihrem wöchentlichen Video-Podcast darauf, was die Menschen in der Corona-Pandemie schon alles geleistet haben:

"Wir können durchaus stolz darauf sein, wozu wir in den vergangenen zehn Monaten seit Beginn der Pandemie in der Lage waren." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Dies gelte für jeden Einzelnen und für alle zusammen als Gemeinschaft. In der Krise werde klar, wozu Menschen imstande seien, wenn sie über Grenzen hinweg zusammenarbeiteten.

Dabei appelliert die Kanzlerin an die Bürgerinnen und Bürger, im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht nachzulassen. "Zeigen wir Menschen weiter, was in uns steckt, indem wir uns auch jetzt - im Winter, vor Weihnachten, zum Jahreswechsel - an die Regeln halten, die für uns alle gelten", sagte sie am Samstag.