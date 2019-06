Merkel erleidet Zitteranfall bei Empfang von Selenskyj

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei dem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin deutlich gezittert. Während sie gemeinsam mit Selenskyj auf das Abschreiten der Ehrenformation der Bundeswehr wartete, begannen ihre Beine und ihr Körper heftig zu zittern. Als sie mit dem Präsidenten dann die Formation abschritt, hatte sich das Zittern sichtbar wieder gelegt.

Zu wenig Wasser getrunken

Darauf angesprochen, sagte die 64-Jährige bei der anschließenden Pressekonferenz, sie habe das Problem mit viel Wasser gelöst.

"Ich habe mindestens drei Gläser Wasser getrunken - das hat offensichtlich gefehlt. Insofern geht es mir sehr gut." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Während sie mit ihrem Gast in der sommerlichen Hitze auf dem Podium gestanden hatte, war ihr Zittern deutlich zu bemerken gewesen. Selenskyj sagte später, die Kanzlerin habe an seiner Seite gestanden - insofern sei sie "in völliger Sicherheit" gewesen.

Die Kanzlerin hatte schon früher bei ähnlichen Gelegenheiten ein solches Zittern gezeigt - auch damals war als Ursache Wassermangel bei großer Hitze genannt worden.