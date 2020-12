Merkel bittet inständig um Kontaktreduzierungen an Weihnachten

"Es tut mir leid, es tut mir wirklich im Herzen leid", sagt die Bundeskanzlerin. Sie gestikuliert, ihre Stimme bricht fast:

"Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben." Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Angela Merkel hat in den vergangenen Monaten während der Pandemie bereits häufiger einen emotionaleren Ton gewählt, wenn es um die Gefahren von Covid-19 ging. Heute, während der Generaldebatte im Bundestag, fleht sie fast, die Kontakte bereits über die Feiertage so weit wie möglich einzuschränken. 590 Todesfälle seien inakzeptabel – so viele hat das Robert-Koch-Institut für den gestrigen Tag gezählt, ein neuer Höchststand.

Kanzlerin fordert harten Lockdown nach Weihnachten

Für die Zeit nach Weihnachten soll es auf jeden Fall einen harten Lockdown geben, wenn es nach der Kanzlerin geht. Bis zum 10. Januar sollten Geschäfte geschlossen werden, die Schulferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden, sagt Merkel.

Sie nehme sehr ernst, was die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, empfehle. Deren Forscher hatten gestern Vorschläge herausgegeben, wie das Virus einzudämmen sei und härtere Maßnahmen gefordert. Auch die Kanzlerin ist überzeugt, dass daran kein Weg vorbeiführt.

Merkels Trennlinie zur AfD: die Wissenschaft

Die AfD-Fraktion im Bundestag lehnt einen Lockdown ab. Fraktionsvorsitzende Alice Weidel spricht im Bezug auf die in Bayern geltenden Ausgangsbeschränkungen von "autoritärer Herrschaft" und von Markus Söder als "Merkels Adlatus", also Erfüllungsgehilfe. Die Kanzlerin geht in ihrer Rede auf keine der zahllosen Provokationen Weidels ein. Die Zahl der Kontakte sei zu hoch und das führe zu mehr Infektionen, begründet Merkel heute erneut die Corona-Schutzmaßnahmen.

Als die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch dazwischenruft, das sei nicht erwiesen, kontert Merkel mit einer persönlichen Geschichte. Sie habe sich in der DDR für ein Physikstudium entschieden, sagt die Kanzlerin trocken, "weil ich mir sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten."

Opposition kritisiert hohe Kreditaufnahme im Haushaltsentwurf

Außer der AfD stellt keine der anderen Oppositionsfraktionen im Bundestag die Kontaktbeschränkungen in Frage. Der Umgang mit Corona sei auch Ausdruck der sittlichen Reife eines jeden Einzelnen, sagt FDP-Chef Christian Lindner.

Grundsätzlich kritisiert er die geplante hohe Neuverschuldung der Bundesregierung. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, der heute im Bundestag diskutiert wurde, sieht vor, im kommenden Jahr rund 180 Milliarden Euro neue Kredite aufzunehmen. Die FDP hat laut Lindner Vorschläge vorgelegt, wie das Volumen halbiert werden könne. Dafür könnten unter anderem bestehende Rücklagen, wie die Kosten für Asyl genutzt werden.

Die Vorsitzende der Grünen, Annalena Baerbock, forderte, weiter in die Zukunft zu denken. Auch Corona-Rettungspakete müssten mit Zusagen für mehr Klimaschutz verknüpft werden. Das habe die Bundesregierung bisher versäumt. Als Beispiel nannte sie die Neun-Milliarden-Euro-Hilfen für die Lufthansa.

Merkel: "Das Geld ist da und muss jetzt eingesetzt werden"

"Wir haben die Aufgabe, die Folgen der Pandemie abzufedern", erläutert die Kanzlerin ihre Ausgabenpolitik. Sie rechtfertigt die Aufnahme der Kredite damit, dass Wirtschaftswachstum nötig sei, um wieder aus der Krise herauszukommen. "Das Geld ist da und jetzt muss es eingesetzt werden", sagt Merkel. Sie räumt aber auch ein, dass die Schulden eine Belastung für zukünftige Haushalte seien. Das bedeute auch "Einschränkungen für zukünftige Ausgaben und zukünftige Generationen."

Mit dem Bundeshaushalt für 2021 beschäftigt sich der Bundestag noch bis Freitag. Dann sollen die Finanzplanungen der einzelnen Ressorts beschlossen werden.