Merkel besucht Gedenkstätte - Auschwitz will nicht schweigen

Behutsam treibt Handwerker Jozef Stein für Stein zurück in den Fußboden von Baracke sieben des früheren Vernichtungslagers Auschwitz 2 Birkenau. Die grob behauenen Fäustlinge sollen wieder genau so zu liegen kommen, wie sie lagen, bevor sie den Stein-Boden der KZ-Baracke öffneten, um das angegriffene Fundament zu retten. Aber auch die Steine selbst haben über die Jahre gelitten und weisen teils Risse auf.Es geht um den Erhalt eines Ortes, in dem über eine Million Menschen ermordet wurden, die meisten durch Gas. Und es gab Momente während der mehrjährigen Arbeit, da vergegenwärtigten sich dem Handwerker Jozef Opfer des Holocausts: "Als ich die Ziegel aufgehoben habe, lagen in 30 bis 40 Zentimeter Tiefe versteckte Dinge. Ich habe selbst so etwas gefunden, und es hat mich sehr bewegt."