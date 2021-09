Merkel besucht Flutgebiet im Ahrtal: "Es wird Jahre dauern"

Rund eineinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag erneut das Flutgebiet besucht und mit Anwohnern gesprochen. Es sei schon "viel geschafft und aufgeräumt" worden, sagte Merkel. Doch es werde Jahre dauern, diesen "unfassbaren Schaden wiedergutzumachen". Sie ergänzte: "Wir brauchen einen ganz, ganz langen Atem."

Die Menschen an der Ahr könnten sich auf weitere Hilfe verlassen. Die nächste Bundesregierung werde sie nicht vergessen, versicherte Merkel auf einer Pressekonferenz in Grafschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Merkel von Zerstörung erschüttert

Die scheidende Bundeskanzlerin zeigte sich von der "so umfassenden Zerstörung von Häusern", die sie zuvor gesehen hatte, tief erschüttert. Die Todesangst der von Dächern geretteten Ahr-Anwohner lasse sich nur erahnen. Mit der Mainzer Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) und mehreren rheinland-pfälzischen Ministern hatte Merkel einen Rundgang durch Altenburg, einem Ortsteil der Gemeinde Altenahr, unternommen.

Das Dorf am Flüsschen Ahr war in der Katastrophennacht auf den 15. Juli nach extremem Starkregen zu etwa 95 Prozent überflutet worden. Insgesamt gab es im Ahrtal 133 Todesopfer. Kurz nach der Flut sagte Merkel bei ihrem ersten dortigen Besuch umfassende Hilfe zu.

Bürgermeisterin: Wir müssen das Leben an Flüssen neu denken

Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, Cornelia Weigand (parteilos), sagte die Ahr sei "auf über 40 Kilometern zerstört". Rund 40.000 Anwohner seien betroffen. Das Leben an Flüssen müsse angesichts möglicher extremer Wetterlagen als Folge des Klimawandels neu gedacht werden: Darum könne der Wiederaufbau an der Ahr Modell für die vielen Mittelgebirgsflüsse in Europa werden. Für eine neue hochwassergerechte Bebauung brauche es das Fachwissen nationaler und internationaler Experten. Viele flutgeschädigte Anwohner des Ahrtals sind bereits weggezogen.

Dreyer: Nicht überall darf wieder aufgebaut werden

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, das Überschwemmungsgebiet müsse von Experten neu berechnet werden. Es werde Gebiete geben, wo die Gefahren so groß seien, dass es keinen Wiederaufbau von Häusern an derselben Stelle geben sollte. Hier werde gemeinsam mit den Kommunen nach Ersatzflächen gesucht werden.

Damit sind laut Dreyer viele Fragen verbunden, denn Eigentum habe in Deutschland einen hohen gesetzlichen Schutz. Daher müssten auch viele juristische Fragen geklärt werden. Die Regierungschefin betonte: "Wir wollen den Menschen ihre Heimat zurückgeben.