Merkel beim G20-Gipfel: Große Themen in kleinen Runden

"Sie wollen Krieg. Wir lassen sie nicht in Frieden", steht auf Plakaten bei den Protesten beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Tausende demonstrieren weitgehend friedlich in den Straßen der argentinischen Hauptstadt. An einer Straßenkreuzung wird eine Holzkonstruktion angezündet.

Aber am Ende geht die Strategie der Sicherheitskräfte offenbar auf: "Es ist gut gelaufen. Bisher gab es weder irgendwelche Zwischenfälle noch Polizei-Repression", sagt ein Demonstrant.

Mehr als 20.000 Polizisten in den Straßen

Alles ist ganz ruhig. Die Gegend rund um den Tagungsort ist weiträumig abgesperrt, U-Bahnen und Züge stehen still, viele Straßen sind leergefegt. Mehr als 20.000 Polizisten sind im Einsatz.

"Buenos Aires hat sich eingeigelt", erzählt eine junge Frau, die gegen den G20-Gipfel protestiert. "Die Stadt ist abgeschirmt. Nicht alle haben es geschafft, hierherzukommen. Aber wir haben es versucht - trotz aller Hindernisse, um zu zeigen, dass wir gegen G20 und die neoliberale Politik sind. Was da beschlossen wird, kann nichts Gutes bringen."

Endlich vollständig

Am Abend des ersten Tages sind dann auch die G20 endlich vollständig. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird im Eiltempo von ihren Linienflügen in die Stadt gebracht - gerade rechtzeitig zum Kulturprogramm im Teatro Colón. Beim Gruppenfoto steht die Kanzlerin neben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und wechselt mit ihm einige Worte. Ein kleines Aufwärmen für Merkels ersten wichtigen Termin am Samstagmorgen: ein bilaterales Treffen mit Putin, bei dem es sicher auch um die Ukraine-Krise gehen wird.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bremst aber die Hoffnungen auf einen Durchbruch: "Ich glaube nicht, dass es hier eine Lösung der Ukraine-Krise gibt. Ich glaube nicht, dass es uns hier gelingen wird, Herrn Putin zu einem Umdenken in Sachen Ukraine zu bringen."

Ein paar Minuten für Trump

Für Merkel reiht sich bei ihrem eintägigen Gipfelstopp ein bilaterales Gespräch an das nächste. An einem Treffen mit Donald Trump lag nicht nur der Bundeskanzlerin viel, sondern offenbar auch dem US-Präsidenten. Schließlich war ihr gemeinsamer Termin eigentlich für Freitag angesetzt, und nun wurden bei beiden noch ein paar Minuten im Terminkalender freigeschaufelt, damit sie heute miteinander reden können.

Neben der Ukraine-Krise wird es sicher auch um den Handelsstreit gehen. Für Trump das erste von zwei Gesprächen zu diesem Thema. Denn zum Abendessen trifft sich der US-Präsident mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Trump gibt sich im Vorfeld vorsichtig optimistisch für dieses - wie er sagt - "große Treffen". Es gebe ein paar positive Zeichen, so Trump. Man müsse sehen, was passiert.

Gibt es eine Abschlusserklärung?

Der zweite Gipfeltag wird der Tag der Entscheidungen sowohl auf bilateraler Ebene als auch im G20-Rahmen. Fraglich ist, ob es gelingt, dass sich alle Teilnehmer auf eine Abschlusserklärung einigen. "Es ist sehr kompliziert", sagte die russische Unterhändlerin Swetlana Lukasch. Bei allen Kernthemen gebe es noch Differenzen. Die Vorbereitungen für einen Entwurf hätten noch nie so lange gedauert. Gastgeber Argentinien zeigte sich hingegen vorsichtig optimistisch.

Die Antwort gibt es in wenigen Stunden in Buenos Aires. Danach steht für die Kanzlerin wieder der Rückflug in der Regierungsmaschine an.